Guzmán reiteró el reclamo para que el FMI baje las tasas de interés

"Las cargas de la deuda insostenibles impiden que los países establezcan caminos de recuperación y crean una dinámica económica y social desestabilizadora", señaló el ministro.



Guzmán dijo que "la mayoría de los países, cuando realizan reestructuraciones de deuda soberana, no obtienen el alivio de carga necesario para restaurar la sostenibilidad" de sus economías.



Agregó que los países "no tienen la capacidad de luchar de la forma necesaria para lograr una resolución efectiva para la crisis de la deuda soberana y es evidente que necesitamos reformas".



El ministro reiteró las críticas al FMI al intervenir en conferencia en la XV Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).



Consideró que la situación financiera internacional "no es buena" y reclamó reformas, al sostener que "hay deficiencias estructurales que dañan las posibilidades de desarrollo".



Pidió "la creación de un mecanismo multinacional de reestructuración de deuda soberana debe partir de los principios de sostenibilidad, transparencia y trato equitativo".



Al participar de la Mesa Redonda Ministerial titulada "Aumento de la financiación para el desarrollo", el ministro dijo que "hace falta avanzar con lo que habíamos propuesto junto a Stiglitz en el 2014 y en el 2015 en las Naciones Unidas, de un marco multilateral para la reestructuración de deuda soberanas".



"Necesitamos que la UNCTAD sea reconocida como un organismo que puede llevar adelante análisis de sostenibilidad de deuda, que sea independiente y no sesgado, no hay que dejarle solo este rol al FMI", indicó.



Tras resaltar la participación del FMI en la reestructuración de la deuda argentina, advirtió que "eso fue una excepción frente a lo que viene sucediendo en la historia de las últimas décadas del organismo".



"En el FMI se ha logrado avanzar, bajo la conducción actual, en pasos positivos, como fue la emisión de los DEGs, pero no vemos el mismo nivel de liderazgo en todas las esferas del poder internacional y esto es algo que hay que corregir", lamentó.



El titular del Palacio de Hacienda propuso "trabajar para construir un mejor multilateralismo para una economía global más sostenible".



Guzmán señaló que "lo que vemos es más sufrimiento, aumento del desempleo, aumento de la desigualdad, aumento de la pobreza y caída de la actividad económica, por las deficiencias que observamos en la arquitectura financiera internacional".



Al criticar al FMI, Guzmán añadió que impone tasas de interés "cuando los países toman prestado por encima de cierto umbral, por encima de su cuota, esto significa que existe una contradicción entre la condición de acreedor preferente del FMI, que se supone que presta sin riesgo de incumplimiento, y la estructura de las tasas de interés del FMI.



