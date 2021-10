Guzmán estima que la inflación interanual se reducirá a partir de este mes

El ministro de Economía, Martín Guzmán, estimó hoy que la inflación comenzará a reducirse de manera interanual a partir de este mes, por lo cual garantizó que el Gobierno va a "profundizar una política de precios e ingresos"."La inflación es el objetivo más importante de la política económica. La contracara es buscar una recuperación del salario real, que continúe en los años por venir", sostuvo el funcionario.Para Guzmán, a partir de octubre la reducción de la tasa de inflación "se va a dar de manera interanual. Y esperamos que siga por ese sendero inflación a la velocidad en que se vayan resolviendo los distintos desequilibrios".A su criterio, es condición necesaria para bajar la inflación "profundizar una política de precios e ingresos que permitan reducir los niveles de inercia inflacionaria".Además, el ministro destacó que la recuperación del salario "apuntala el crecimiento de la demanda agregada y eso provoca que crezca el mercado interno".Guzmán se expresó así al participar de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción.En ese marco, el titular del Palacio de Hacienda señaló que "cuando asumimos el Estado estaba muy dañado. Llegó la pandemia y definimos prioridades. El resultado de lo que se hizo es lo que permite que la Argentina, hoy, se esté recuperando"."Lo central es que sin el Estado no se puede, pero con el Estado solo no alcanza. El Estado tiene que apuntalar la recuperación económica, pero es fundamental que se acompañe con un incremento de la inversión privada", enfatizó.Para el funcionario, la economía está hoy "en un proceso de recuperación. Los datos son claros: la actividad se está recuperado, en un contexto de medidas sanitarias que han impactado en las posibilidades de funcionamiento económico y han provocado que esa recuperación sea heterogénea"."Un objetivo primordial es que esa recuperación sea más homogénea y hay medidas recientes que van en esa dirección: el relajamiento de las medidas sanitarias y el aumento del salario mínimo, vital y móvil", resaltó.También expresó que parte del gasto de capital presupuestado que no fue ejecutado "en su plenitud, se está redireccionando hacia la infraestructura social".Ante empresarios, el ministro consideró que la restricción externa "es lo que ha históricamente ha limitado la continuidad del crecimiento económico. Por eso, hay que transitar un crecimiento sostenido de la generación de divisas, a través de las exportaciones netas y, además, resolver las cargas de deuda insostenibles".En cuanto a la política fiscal, subrayó que "apuntamos a potenciar la recuperación económica, con el Estado cumpliendo un rol expansivo, dentro de las limitaciones de recursos"."El objetivo es que la Argentina pueda seguir en un sendero en el que no pueda chocar con crisis cambiarias ni con crisis de balanza de pagos", añadió. .Guzmán estimó conveniente "continuar con la misma lógica de articulación de reglas de juego: en casi dos años de Gobierno, se aprobaron 15 leyes económicas, que tienen un impacto significativo en construir capacidad de la economía".