Durante el fin de semana largo, los bancos de la provincia no abrirán sus puertas, confirmó el secretario Adjunto de la Asociación Bancaria, Augusto Gervasoni



Desde este viernes y hasta el martes, no habrá atención bancaria en la provincia, debido a los feriados del 8 (feriado puente con fines turísticos) y del 11 de octubre, por conmemorarse el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.



Asimismo, esta agencia pudo confirmar que el jueves 7 tampoco abrirán los bancos en Paraná, Crespo, Villa del Rosario, Gualeguay, Gualeguaychú y Rosario del Tala, debido a la jornada no laborable por el Día de Nuestra Señora del Rosario. (APF)