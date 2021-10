Dólar blue comenzó la semana en baja y retrocedió a su valor más bajo en 15 días

Los dólares financieros comenzaron la semana con sus ajustes diarios habituales, a partir de la intervención oficial en la bolsa. Aun así, las brechas con el tipo de cambio oficial, regulado por el Banco Central (BCRA), alcanzaron máximos de 10 meses.



El CCL "regulado" aumentó un 0,2% a $175,98, por lo cual la brecha subió al 78%, récord desde el 2 de diciembre del año pasado. En tanto que el dólar CCL "no regulado" (operado vía ADRs o SENEBI), operó nuevamente por encima de los $190.



Las restricciones cambiarias vigentes impulsan a que los tipos de cambio alternativos se pacten por fuera del mercado controlado y se realicen en una negociación bilateral (SENEBI), donde las transacciones no se marcan en las pantallas electrónicas.



"La diferencia de más de 20 pesos entre los dólares financieros SENEBI versus los intervenidos por el BCRA hacen que contener la brecha cueste más", dijo Roberto Geretto, economista de Fundcorp.



Por su parte, el dólar MEP o Bolsa también subió un 0,2% para cerrar la rueda en los $175,89, lo cual dejó un spread del 77,9%.



En el segmento oficial, el Banco Central volvió a vender otros u$s50 millones luego de desprenderse de u$s55 millones en la primera sesión de octubre para contener la cotización del mayorista en el rango planificado.



Luego de meses muy favorables para la autoridad monetaria en materia de acumulación de divisas, desde el mes pasado comenzaron a sentirse mayores presiones ya que mermó el ingreso de dólares por exportaciones por motivos estacionales, a la par que aumentó la demanda de importaciones de la mano del repunte en la actividad de varios sectores y ante crecientes expectativas de devaluación para luego de las elecciones legislativas.



"El trimestre conformado por septiembre, octubre y noviembre son históricamente de ventas para abastecer al mercado de cambios por la caída de liquidación de exportaciones agropecuarias. En diciembre, el BCRA retomará la acumulación de reservas", destacaron fuentes del equipo económico.



En septiembre, la autoridad monetaria cortó una racha de nueve meses seguidos con resultado positivo ya que terminó vendiendo, en términos netos, unos u$s950 millones. Sin embargo, en lo que va del año el Central acumuló compras por más de u$s6.000 millones, de las cuales buena parte se destinó a intervenir en los dólares bursátiles



"La reanudación de las ventas del BCRA incomoda aún más a los operadores respecto a la dinámica de las reservas netas. Ello combinado con el drenaje que requiere la administración de los dólares financieros acentúa las preocupaciones ya que por el contrario la montaña de pesos sigue en ascenso y representa otro desafío para el post comicios dado que la elevada ¨brecha¨ deberá corregirse al no resultar sustentable, generando serias distorsiones y un círculo vicioso sobre la demanda y oferta de divisas", sostuvo el economista Gustavo Ber. Dólar oficial El dólar hoy ascendió cuatro centavos a $104,34 -sin los impuestos-, de acuerdo al promedio de los principales bancos del sistema financiero. A su vez, el valor minorista del dólar estadounidense se mantuvo a $104 en el Banco Nación.



Por lo tanto, el dólar ahorro o dólar solidario -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, y un 35% a cuenta de Ganancias- avanzó seis centavos a $172,16.



En el segmento mayorista, la divisa subió siete centavos a $98,86. Cabe recordar que la cotización regulada por la autoridad monetaria viene exhibiendo desde mayo un ritmo de incremento mensual del 1% y acumula suba del 17,3% en lo que va del año, muy inferior a la inflación del período.



El ajuste del tipo de cambio contempló, como siempre, la falta de actividad por el fin de semana y fue idéntico al del comienzo de la semana anterior.



Con un volumen de negocios similar al de la jornada previa, la cotización tuvo una volatilidad un poco mayor que en días anteriores, pero siempre dentro de los parámetros definidos por la regulación oficial. Los máximos de la fecha se anotaron en $98,90 y los mínimos en $98,85.



El Gobierno prevé cerrar el año con un tipo de cambio oficial en $102,4, mientras que los negocios en la plaza de futuros muestran niveles de $118,30 para febrero próximo. Dólar futuro En futuros MAE se operaron u$s17 millones y en el mercado de futuros Rofex el monto negociado alcanzó los u$s260 millones. Dólar blue El dólar blue comenzó la semana a la baja y retrocedió a su valor más bajo en dos semanas, en un contexto de mayor necesidad de pesos por inicio de mes, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado negro de divisas.



El dólar informal cayó $1 a $185, por lo cual la brecha con el oficial retrocedió al 87,1%, nivel mínimo desde el 21 de septiembre. De esta manera el paralelo acumuló su cuarta jornada sin subas.



Cabe recordar que entre martes y miércoles de la semana pasada el dólar paralelo merodeó varias veces su récord de 2021 intradiario de $187,50, techo que por ahora le ha costado perforar.