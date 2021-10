El presidente de Aerolíneas estimó cuándo se normalizarían el cabotaje

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, afirmó este lunes que estima que "para mediados del año próximo" los vuelos domésticos de Argentina volverán a estar en un nivel similar a los de la prepandemia y aseveró que en la línea de bandera están "trabajando fuertemente, de manera conjunta, directivos y empleados, para lograr la mejor prestación posible" en las circunstancias actuales, para que "cuando llegue la normalidad nos encuentre en las mejores condiciones".



Ceriani, quien participa en la ciudad estadounidense de Boston de la edición 77 de la Asamblea General Anual y Cumbre Mundial de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), dijo a Télam que "hay una demanda muy fuerte en lo que es el sector doméstico y estamos poniendo, a partir de enero, un 50% más de oferta. Además, tenemos proyectado transportar un 80% de los pasajeros domésticos de antes de la pandemia".



"Estamos concentrando toda la oferta en los vuelos domésticos, lo que antes se repartía con Internacionales, hoy lo concentramos en cabotaje porque los mercados internacionales, si bien se están recuperando, tiene un ritmo más lento debido, no sólo a la situación de Argentina sino también a la de muchos otros países que aún mantienen restricciones para el ingreso", remarcó.



Asimismo, explicó: "están creciendo en forma muy pareja tanto la oferta como la demanda, porque al no poder irse a otros países prefieren viajar dentro del país, como por ejemplo los destinos del sur, Mendoza, Iguazú. Son lugares característicos del turismo en Argentina, a los que la gente está eligiendo viajar ante las dificultades para ir al extranjero".



En ese sentido puntualizó: "estamos poniendo mucha oferta y aunque para diciembre siempre se nos hace un cuello de botella, creemos que vamos a poder sobrellevar perfectamente la demanda y satisfacerla".



Por otra parte, Ceriani destacó la "predisposición de los gremios para comprender la situación y acompañarnos en esta instancia". Si bien reconoció que "hay un atraso" en el poder adquisitivo de los empleados, están "en plena paritaria" y negociando para "que los salarios no queden tan atrasados".



Respecto de la recuperación de la actividad, el titular de Aerolíneas Argentinas dijo que hay "dos escenarios, lo que es doméstico y lo que es internacional. En el primero consideramos que para la próxima temporada de julio ese sector lo tengamos plenamente recuperado".



"En lo internacional va más lento, porque si bien hay una apertura gradual muy importante y muy firme, todo depende de cómo van mejorando los números y la vacunación", aseveró.



Ceriani sostuvo que tiene "como objetivo mantener la flota actual de 78 aviones, con los 10 Airbus 330-200, los 26 Embraer y los 42 Boeing 737. Ahora se están yendo dos de los Airbus más viejos y están llegando otros dos para reemplazarlos".



"Pero en estos momentos de crisis, donde por momentos no hubo operaciones y mantener los aviones en tierra tuvo un costo altísimo, pudimos afrontarlo y hoy estamos poniendo en movimiento nuevamente a toda la flota", evaluó.



Si bien admitió que la idea original era "crecer y recuperar mercados que se perdieron, la situación de la pandemia nos obligó a reformular el futuro. Ahora lo que necesitamos es recuperar a los pasajeros que teníamos y a partir de ahí comenzar a crecer".



Indicó el directivo que están estudiando la posibilidad de incursionar en el mercado de cargas, "aprovechando la experiencia que nos dejaron los viajes a China, Moscú, Estados Unidos y España", aunque advirtió que "los precios en la carga que hay hoy en el mercado, no son reales, porque están muy altos".



"Cuando la operatividad se normalice estimamos que los costos actuales van a bajar y allí veremos si es competitivo, pero es algo que estamos analizando y una posibilidad a futuro que no descartamos", agregó.



Al respecto apuntó que "realizamos 47 vuelos a buscar insumos y vacunas y trasladamos 33.718.575 dosis de vacunas, lo que puso de relieve la importancia de contar con una línea de bandera".



En ese sentido insistió en que "todo eso fue un esfuerzo tremendo, donde todos los trabajadores pusieron lo mejor de sí para concretas los objetivos, en un momento particularmente dramático, donde los riesgos a contagiarse estaban plenamente vigentes y estamos muy orgullosos de todo lo que hicimos".



Respecto al futuro inmediato comentó que, a partir de la fusión de las compañías, "estamos armando tres líneas de mantenimiento, que nos van a dar la posibilidad de atender los requisitos de toda la flota" y destacó que ese "es uno de los grandes logros que se pudieron concretar con la fusión de las dos empresas".



Dijo además que "el año pasado la pérdida de Aerolíneas fue de alrededor de US$ 700 millones, pero este año va a ser de US$ 100 millones menos, con una pérdida muy parecida a la del 2019".



El funcionario aclaró que "el ingreso en 2019 fue de US$ 1.700 millones, el año pasado bajó a US$ 500 millones y este año va a ser de US$ 600 millones. Se pierde lo mismo, pero con menos de la mitad de las operaciones. Bajan mucho los ingresos, pero bajan también los gastos porque no estás operando".



Finalmente, adelantó que "probablemente" los vuelos que se hagan a China para buscar más vacunas, los vuelva a hacer Aerolíneas. "Hubo una situación en la que, por una aparente tercera ola, los chinos dejaron de ofrecer la asistencia a los vuelos chárter. No así con los vuelos regulares, por lo que las últimas vacunas estuvieron viniendo por compañías que tienen vuelos regulares a Beijing. Pero los próximos seguramente los vamos a volver a hacer nosotros".



"Para nosotros es importante mostrar la importancia estratégica que tiene una aerolínea de bandera, para tener un servicio público, como es el transporte aerocomercial. De hecho, el sistema aerocomercial estuvo sostenido en el mundo, en un montón de países, por la cantidad de dinero que se puso, que diez o veinte veces más de lo que puso la Argentina, porque es estratégico", concluyó Ceriani.