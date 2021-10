La soja cae hasta su nivel más bajo en nueve meses y el trigo sigue en alza

Los futuros de soja operan hoy con pérdidas en el Mercado de Chicago y caen hasta su nivel más bajo en alrededor de nueve meses, debido a una menor la demanda del poroto estadounidense por parte de China, reportó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



La entidad agregó que “añade presión el reporte del USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) de la semana pasada, que mostró un almacenamiento de soja por encima de lo esperado”.



La cotización de la oleaginosa baja US$ 3,7 y se vende a US$ 454,3 por tonelada para noviembre, un valor que de todos modos es 50% más elevado que el de mediados de marzo de 2020.



En ese marco el aceite de soja se vende a US$ 1.276,6 la tonelada, mientras la harina se ubica en US$ 357,5, ambos para octubre, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.



Los futuros de maíz, por su parte, cotizan en terreno negativo, presionados por una rueda de ventas técnicas de parte de los fondos de inversión.



El cereal cede US$ 1,1, hasta US$ 212,1 la tonelada para diciembre, precio 78% más elevado que el de fines de abril del año pasado.



Los futuros de trigo, por su parte, cotizan leves ganancias, luego de que el USDA reportara en su Informe Trimestral de Stocks que el nivel de almacenamiento del cereal en el país del norte es el más bajo en 14 años, indicó la BCR.



El grano avanza US$ 0,1, hasta US$ 277,4 la tonelada, también para diciembre, nivel que no registraba desde mediados de agosto y 64% más alto que el de comienzos de septiembre de 2020.