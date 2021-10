Presupuesto 2022 contempla $2 billones para perspectiva de género y diversidad

El proyecto de Ley de Presupuesto 2022 contempla partidas por algo más de $2 billones para la implementación de políticas con perspectiva de género, una cifra que representa el 15,4% del monto y que equivalen a alrededor del 3,4% del Producto Bruto Interno (PBI), que tendrán con ejes el fortalecimiento de la infraestructura de cuidados y la inclusión de mujeres y diversidades en sectores estratégicos de la economía.



La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, que comenzará a ser analizada próximamente con la presencia de funcionarios del Palacio de Hacienda y de otras áreas, plantea que "el Presupuesto Nacional 2022 ubica a las mujeres y diversidades ya no solo como destinatarias en las medidas de protección ante la crisis, sino también en la estrategia de recuperación y desarrollo, fortaleciendo la infraestructura en cuidados y diagramando estrategias de inclusión en sectores estratégicos de la economía".



Según el informe de la agencia Télam, la crisis económica profundizada por la pandemia de coronavirus, delineó un escenario complejo para las mujeres y diversidades, en el que para el segundo trimestre de 2020, en el pico de la emergencia sanitaria hubo un derrumbe de la actividad de las mujeres de 8,2 puntos porcentuales (p.p.), al pasar del 49,4% al 41,2%, el nivel más bajo desde 2002, en base a los números informados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).



Al cierre del segundo trimestre de 2021, si bien se registró un leve descenso de la desocupación respecto al mismo período del año previo, al analizar los datos de empleo por sexo, en el caso de los varones la tasa de desempleo se ubicó en el 9,0%, mientras que en las mujeres fue de 10,4%, lo que pone de manifiesto que la recuperación del empleo es más lenta para las mujeres que para los varones.



De acuerdo a un informe elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), el proyecto de presupuesto 2022 prevé para las políticas con perspectivas de género un incremento nominal de 59% en el nivel de gastos, equivalente a una suba real de 19,3% anual.



Cecilia González Bonorino, integrante del Observatorio de Políticas Públicas de la Undav, en diálogo con Télam, dijo que el presupuesto muestra un incremento de 20% en comparación con el año pasado en un contexto en el que la situación para las mujeres no fue favorable, debido a que en materia de empleo "la recuperación llegó más a los varones que a las mujeres".



En este sentido, los sectores que se consideran estratégicos para el desarrollo económico se encuentran fuertemente masculinizados, como en la construcción, donde los varones son el 96,9%; en la industria manufacturera, el 67,0%; en las actividades primarias, el 87,6%; en el transporte, el 87,4% y en el sector energético, el 90,7%. En estos sectores, las mujeres son minoría.



González Bonorino analizó que "el proyecto de presupuesto 2022 se construye con el supuesto de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que asume que el próximo año no pagaríamos vencimientos de capital. De lo contrario, Argentina debería destinar el 4% de su PBI a pagar la deuda irrisoria que tomó el gobierno de Cambiemos".



"Para tomar dimensión de lo que significa esta deuda, basta con mencionar que este porcentaje es mayor al presupuesto total en políticas con perspectiva de género (3,4% del PBI)", puntualizó la economista de Undav.



De esta manera, en la composición del gasto para la categoría "Igualdad entre los Géneros", se destaca en primer lugar, la Anses con las Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional, con un crédito de $1.578.630 millones para 2022.



"La recuperación del presupuesto PPG se explica por el fortalecimiento de la "Moratoria Previsional", único reconocimiento monetario al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que realizan las mujeres en sus hogares, que representa el 53,2% del PPG total", señala el informe de Undav.



Le sigue en orden de importancia la Asignación Universal para Protección Social (AUH y AUE) y la Pensión para madres de 7 o más Hijos, con un incremento de 13,6% comparado con el presupuesto vigente de 2021. Estas políticas de la Anses constituyen el 76,67% del presupuesto asignado a políticas de género.



En tanto, el siguiente organismo con relevancia presupuestaria es el Ministerio de Desarrollo Social (con 19,9% del total), que a través de la línea de asistencia alimentaria mediante la Tarjeta Alimentar registraría un aumento del 108,6% interanual, alcanzando a 2.603.779 de mujeres, con una partida de $248.646 millones.



A su vez, el Programa Potenciar Trabajo, con un monto estipulado de $161.152 millones, registró un aumento real en su presupuesto de 77,6% anual y se dirigirá a un total de 733.868 mujeres.



Se destaca este año la incorporación en el etiquetado de partidas (PPG) del Ministerio de Obras Públicas con el programa de "Fortalecimiento de la Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria y otras acciones en Género", destinado a 218 Obras de Infraestructura para el Cuidado de Niños, Niñas y Adolescentes con un monto presupuestado de 12.901 millones (0,6% del total del presupuesto para políticas de género).



También se visibilizaron las partidas PPG para el Ministerio de Desarrollo Productivo con un monto de $1.805 millones para "Financiamiento de la Producción y Otras Acciones" que busca asignar créditos a empresas lideradas por mujeres para capital de trabajo e inversión productiva en las provincias argentinas.



En el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se destacan las Políticas contra la Violencia por Razones de Género, a través del cual se lleva adelante la iniciativa AcompañAR para la atención de mujeres y LGBTIQ+ en situación de violencia de género en todo el país, con un crédito de $9.362 millones, representando el 0,45% del presupuesto en PPG. Esta jurisdicción marca un incremento real de 13,4% respecto al presupuesto vigente de 2021.



El presupuesto del Ministerio de Educación asciende a $35.230 millones, más que duplicando los valores reales de 2021 (+129,1% interanual). "Este significativo incremento se debe al mayor presupuesto dirigido al Fortalecimiento edilicio de Jardines de Infantes" sostienen desde Undav, además de las iniciativas necesarias para alcanzar la plena implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, en todo el territorio nacional.