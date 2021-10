Plan canje de celulares: hay descuentos de hasta 50% para iPhone y Samsung

Cómo funciona el Plan Canje de Samsung en Argentina

Apple Trade In: cómo canjear un viejo iPhone por el último modelo en Argentina

Renovar el celular con el plan canje de la compañía de telefonía móvil

Cómo vender celulares usados y cobrar en efectivo

Renovar el celular puede resultar demasiado costoso, en especial si se apunta a los de alta gama. No sólo porque ya superan los $ 100.000 o $ 150.000, sino por la falta de financiación: el rubro quedó afuera del plan Ahora 12 y en general no es posible pagar un smartphone en más de 6, 9 o 12 cuotas sin interés.Pese a esto, existe un modo no muy conocido de que estos dispositivos resulten mucho más accesibles. Los últimos modelos de las marcas más buscadas -como Samsung y Apple- pueden hoy conseguirse en la Argentina con fuertes rebajas a través de planes de canje.En estos programas el comprador debe entregar el teléfono que desea renovar. Según su antigüedad y su estado le asignan un valor. Y ese monto se convierte en un descuento al abonar el equipo nuevo, publicóLa modalidad admite en muchos casos la entrega de móviles usados de casi cualquier marca. Y, si el valor de tasación es elevado, permite adquirir el modelo soñado incluso a mitad de precio.Hay planes de los fabricantes de equipos, otros de los operadores del servicio móvil y algunos de comercios. También hay una forma de vender smartphones usados y recibir cash. En cada caso, los requisitos y descuentos posibles varían.Samsung Argentina tiene vigente un Plan Canje que otorga fuertes rebajas en los celulares más recientes de las familias Galaxy S, Z y Note para quienes entreguen un smartphone usado.En la tienda online oficial de la marca se hallan hoy ofertas como estas:Galaxy S20 Fan Edition: cuesta $ 86.999 y se puede conseguir hasta un 46% de rebaja sobre ese valor mediante el canje.Galaxy S21 5G: cuesta $ 133.999 y se puede conseguir hasta un 50% de rebaja.Galaxy S21+ 5G: cuesta $ 154.999 y se puede conseguir hasta un 41% de rebaja.Galaxy Z Fold2: cuesta $ 239.999 y se puede conseguir hasta un 46% de rebaja.No. También toman como parte de pago equipos usados de marcas como Apple, Motorola, LG, Huawei, Sony, Xiaomi, Nokia y Alcatel.Sí. Debe prender, apagar y cargar sin problemas y no tener grietas, roturas ni fallas en la pantalla o los botones. Aunque para móviles Galaxy S, N y Z hay una excepción: los aceptan incluso con pantalla rota, reconociendo hasta $ 45.000.Cada uno puede averiguarlo en la web del plan , eligiendo el teléfono deseado y buscando su modelo actual en los cotizadores. Sólo por tomar algunos ejemplos de la misma marca, reconocen estimativamente:$ 68.243 por un Samsung Galaxy S20 Ultra.$ 55.201 por un Samsung Galaxy S20.$ 48.432 por un Samsung Galaxy S10.$ 30.186 por un Samsung A10.$ 27.514 por un Samsung A7.Primero hay que hacer una declaración sobre el estado del móvil usado y conocer el valor estimado de la bonificación. Luego se compra el equipo nuevo pagando el precio completo y se entrega el celular viejo. En 10 a 15 días hábiles, si aprueba la revisión, devuelven la plata del descuento.Según la gravedad, la empresa puede decidir que el beneficio se aplique sólo en parte o no hacer ningún reintegro.Apple también tiene un programa oficial de canje de dispositivos llamado Trade In , por el cual quien entrega su iPhone usado puede obtener un importante descuento para renovarlo.Aunque en la Argentina esta marca sigue sin tener presencia directa, es posible hacer estos canjes a través de algunos representantes oficiales.En MacStation, por caso, tienen una iniciativa Trade In que admite un iPhone usado -desde la versión 8- como parte de pago al adquirir cualquiera de los iPhone 12 nuevos (estándar, Mini, Pro o Pro Max).Según el modelo que se entregue los descuentos arrancan en $ 20.000 y pueden superar los $ 50.000. La lista completa de versiones y valores se puede consultar aquí . Por ejemplo, estimativamente reconocen:$ 53.000 por un iPhone 11 Pro Max con 512 GB.$ 46.000 por un iPhone 11 Pro con 256 GB.$ 42.000 por un iPhone 11 con 128 GB.$ 40.000 por un iPhone XS Max con 256 GB.$ 36.000 por un iPhone XS con 64 GB.$ 32.000 por un iPhone X con 64 GB.$ 20.000 por un iPhone 8 con 64 GB.Sí. La admisión del equipo usado y el monto de la bonificación se terminan de definir en una inspección técnica que se realiza según lineamientos de Apple. El móvil, aclaran, debe funcionar y poder cargarse, tener bien los botones y no mostrar grietas, roturas ni fracturas.Entre las empresas que brindan el servicio móvil también surgieron programas de canje para incentivar y facilitar la renovación de los equipos de sus clientes.El Plan Canje de, por ejemplo, permite a clientes de esa empresa entregar un móvil usado en buen estado para obtener un descuento en un equipo nuevo, que además se puede abonar en 12 cuotas sin interés.Admiten allí modelos usados de Samsung, Apple, LG, Motorola, Sony, Alcatel, Huawei y Nokia, a valores que se pueden consultar en un cotizador online . Los aparatos, para ser tomados, no deben haberse mojado, roto, rayado ni tener problemas de carga o encendido.también tiene un plan de canje, llamado Recambio Personal, por el que recibe equipos usados como parte de pago. El programa está temporalmente inactivo, pero en la compañía informaron a Clarín que están trabajando para relanzarlo "en breve" con una "nueva gama de equipos y ofertas".Por su parte, enexplicaron que ofrecen un beneficio llamado Renovate por el cual sus clientes con planes pospagos pueden entregar un equipo usado en buen estado -ya sea de la misma empresa, de otra o liberado- como parte de pago para adquirir uno nuevo. "A su vez, pueden sumar un descuento extra a través del canje de puntos del programa Claro Club", añadieron.Finalmente, como alternativa a los canjes, se puede entregar un móvil usado a cambio de dinero en efectivo, que luego se podrá usar para comprar un equipo nuevo -o también usado- en la tienda que se desee.¿Dónde se puede vender un celular? En empresas que se dedican justamente a captar teléfonos de segunda mano en buen estado, acondicionarlos y revenderlos con garantía.En Zelucash, por ejemplo, compran smartphones usados de gama media y alta de Samsung, Apple, Motorola, LG, Sony y otras marcas.¿Cómo funciona? La empresa hace una oferta por el aparato, se coordina la entrega y el pago lo concretan enseguida en efectivo o por transferencia.Cada persona puede averiguarlo mediante un cotizador online . Por ejemplo, si son equipos liberados y en buen estado, actualmente reconocen:$ 90.579 por un iPhone 11 256 GB.$ 64.999 por un iPhone XS 64 GB.$ 45.000 por un iPhone 8 256 GB.$ 41.299 por un Samsung Galaxy S10.$ 21.999 por un Samsung Galaxy S8.$ 18.099 por un Motorola G8 Power Lite.$ 13.824 por un LG K40s.