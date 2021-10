Economía licita el martes cinco bonos en pesos y canjea uno atado al dólar

A partir de las 10 y hasta las 15, la secretaría de Finanzas recibirá ofertas por Letras del Tesoro a descuento con vencimiento el 31 de diciembre, el 31 de enero de 2022, y al 28 de febrero.



A esta oferta se le sumará otra Lete, ajustada por CER (inflación) y a descuento, con vencimiento el 29 de julio del año próximo.



El quinto título a licitar y que no forma parte del Programa de Creadores de Mercado, es un bono vinculado al dólar, más el 0,30% con cierre el 28 de abril de 2023.



La licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio, los cuales no tendrán precio mínimo ni máximo. Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo.



Junto a esta operación realizará un canje del bono vinculado a la evolución del dólar que tiene vencimiento el 30 de noviembre de este año, por otros dos, también vinculados a la evolución de la divisa.



El primero, del cual se podrá canjear hasta un 30%, tendrá una sobre tasa del 0,20% y un vencimiento el 30 de noviembre pero del 2022, y el segundo con una sobre tasa del 0,30% que cierra el 28 de abril del 2023, y del cual se podrá optar hasta un 70%.

Télam.