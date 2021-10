El campo liquidó unos u$s 2200 millones en septiembre, otro mes récord

El campo liquidó en septiembre unos 2200 millones de dólares en el mercado oficial de cambios, anticiparon fuentes del sector agroindustrial. El dato oficial se conocerá este viernes a la mañana.Según comentaron a El Cronista, habría sido otro mes récord en los últimos años, como viene sucediendo en todo este año, por el aumento de precios de las materias primas a nivel internacional.Sin ir más lejos, en septiembre del 2020 las divisas ingresadas al Banco Central (BCRA) fueron u$s 1787,4 millones, por lo que el salto interanual estaría en el orden del 20%.En tanto, en el acumulado de los nueve meses de 2021, los dólares que liquidó el "campo" sumarían más de u$s 22.300 millones, que aliviaron las presiones cambiarias y sirvieron en el primer semestre para dotar de reservas netas al BCRA.Esto sucedió pese a la histórica bajante del Río Paraná, que le hizo perder a la Argentina unos u$s 620 millones en exportaciones, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, "anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas", suelen aclarar la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) en sus informes mensuales.El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año pasado el 48 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del Indec.