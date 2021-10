Quiebra Waigel: saldrán a remate más de 30 terrenos

Se desarrollan momentos importantes en términos judiciales, en lo que refiere a una nueva instancia dentro del proceso de Quiebra de la firma crespense Miguel Waigel y Cía. S.A. Al respecto, el Síndico designado en la causa, Ctdor. Valentín Cerini, confirmó a FM Estación Plus Crespo: "Van a salir a subasta 35 lotes, ó podrían ser 34, porque en uno de ellos está construida la estación transformadora eléctrica, por lo que estamos averiguando cómo se resuelve ese aspecto. Pero sí, el lunes pasado se hizo el mandamiento de constatación, que es uno de los últimos trámites, previos a pedir fecha de subasta".Los terrenos están emplazados en acceso Pte. Illia y Liniers de Crespo, con servicios, en cercanías a un establecimiento escolar primario y secundario, y próximos a la Ruta 131.El remate de estos lotes podría encontrarse entre las primeras experiencias del nuevo sistema de subasta, aunque aún no está definida la modalidad que se aplicará. En tal sentido y a modo de conocimiento general, el profesional explicó: "Estamos atravesando un nuevo cambio de mecanismo de subasta dentro del Poder Judicial de Entre Ríos. Antes se hacían de forma presencial, levantando la mano para hacer cada uno su oferta ante el martillero. Con motivo de la pandemia, las subastas pasaron a ser virtuales, pero aún con intervención del martillero, ya que se practicaba bajo su dirección, como cuando uno participa de una charla de Zoom y hay un coordinador. Ahora lo que podría estarse implementando es un mecanismo en el que desaparece la figura del martillero en el acto y se utiliza el sistema de las subastas privadas. Se oferta virtualmente, en una plataforma específica y automática, se oferta y hay un tiempo límite. Si aparece una oferta que supera a la anterior, se extiende unos minutos más la subasta y así hasta alcanzar la última postura ganadora. Esto aún no está reglamentado, por eso se va a resolver próximamente por parte del Juzgado si es factible su aplicación o no".Finalmente, Cerini acotó que "más adelante tendrán lugar los remates correspondientes a lotes en Victoria, que ingresaron al patrimonio a través de acuerdos de recomposición. Y restan además varios inmuebles, algunos ya restituidos y otros que está siendo objeto de acuerdos, en el proceso de Recomposición Patrimonial en trámite".