A partir de noviembre se levantan restricciones para ingresar al país vía aérea

Hasta hoy, 30 de septiembre, el límite diario está fijado en 2.300 personas. Si bien aún se desconoce cuál será la cifra autorizada para octubre, desde el mes siguiente ya no habrá restricciones, un reclamo sostenido de las empresas aéreas y el sector turístico en general.



Cómo ya adelantaron diferentes funcionarios, a partir del 1º de octubre el país permitiría la entrada de extranjeros de países limítrofes, mientras que los viajeros del resto del globo deberán esperar hasta el 1º de noviembre para poder entrar a la Argentina, cualquiera sea el motivo del ingreso al país.



“El 1º de noviembre las fronteras se abren para todo el mundo”, aseguró el lunes pasado la Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, Los requisitos, dijo, serán los mismos que para los turistas de países limítrofes, a saber: deberán certificar esquema de vacunación completo con fecha de última aplicación por lo menos 14 días antes del ingreso al país, presentar un test PCR negativo hecho en las 72 horas previas al embarque o un test de detección de antígenos en el corredor seguro de entrada a la Argentina y deberán realizar un segundo test PCR entre el quinto y séptimo día de estadía en el país. Quienes cumplimenten estos requisitos quedarán exentos de realizar una cuarentena.



Sin embargo, de acuerdo al Ministerio de Salud, aquellas personas que al arribar a la Argentina no presenten un esquema de vacunación completo, incluyendo a los menores de edad, también podrán ingresar pero deberán realizar una cuarentena obligatoria, test de antígenos al ingreso y el PCR entre el quinto y séptimo día.



Además, la ministra de Salud Carla Vizzotti y el jefe de Gabinete Juan Manzur anunciaron en una conferencia de prensa celebrada en Casa de Gobierno la semana pasada que al momento de alcanzar al 50% de la población completamente vacunada se dejará de realizar el test de detección de antígenos al ingreso al país -excepto a las personas no vacunadas- y de exigir el PCR entre el quinto y séptimo día de estadía. Con esa proporción de vacunados “se minimiza el impacto del aumento de hospitalizaciones y muertes”, remarcaron desde la cartera sanitaria.



En la misma línea de alivianar las restricciones, el Gobierno levantará la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre a partir del 1º de octubre, para la circulación individual, no así para la circulación grupal o en áreas muy concurridas. Seguirá siendo obligatorio en lugares cerrados como aulas, cines, teatros, ámbitos de trabajo, transporte público, espectáculos y eventos masivos.



Entre otras flexibilizaciones anunciadas la semana pasada se destacan:



- El permiso para realizar reuniones sociales sin límites de personas.



- Habilitación del aforo del 100% en actividades económicas industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales en lugares cerrados manteniendo las medidas de prevención, tapaboca, distancia y ventilación.



- Autorización para realizar viajes de jubilados, de egresados y de estudiantes o similares.



- Habilitación del aforo del 50% en discotecas, para personas con esquema completo de vacunación -14 días previos al evento.



- Habilitación de salones de fiestas, bailes y actividades similares. Estarán permitidos para personas que acrediten esquema completo de vacuna -14 días antes del evento- o una dosis más test de diagnóstico -PCR o Antígeno- negativo dentro de las 48 horas previas al evento. Protocolo especial para las fiestas de 15 o para menores de 17 años mientras avance la vacunación en los y las adolescentes.



- Se permitirán eventos masivos de más de 1.000 personas, a partir del 1º de octubre se habilitará el aforo del 50%.



- En el caso de espectáculos deportivos, como el fútbol profesional, el aforo será también del 50%.



Hay que mencionar que estas habilitaciones y flexibilizaciones están sujetas al buen cumplimiento de los protocolos sanitarios correspondientes.



Gracias a la vacunación y al buen comportamiento ciudadano, la Argentina se encamina a la normalización luego de casi dos años de estar sumergida en una de las peores crisis de la historia ocasionada por un virus que antes del marzo de 2020 nos era desconocido. Tanto para el turismo, el sector aerocomercial y el resto de la sociedad, estas son más que buenas noticias que nos dan un panorama esperanzador para el futuro próximo. (INFOBAE)