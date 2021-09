Sostienen que el Banco Central deberá vender USD 2.500 millones hasta fin de año

Sandleris explicó que "mucho de lo que suceda el año que viene dependerá de las reservas internacionales y del déficit fiscal".



"Las reservas netas son USD 7.100 millones y en el primer trimestre de 2022 hay obligaciones por USD 4.000 millones", indicó.



Advirtió que hacia marzo del 2022 "ya no le alcanzaría para los pagos que tiene que hacer".



Por ello, dijo que "para evitar un salto de la inflación no hay otra que reducir el rojo y sumar reservas".



Si bien advirtió que existen "inconvenientes" para llegar a un acuerdo con el FMI, se mostró confiado en que habrá una salida "viable, intermedia, no tan exigente".



Sandleris sostuvo que 2022 será "otro año difícil, con una inflación del 60% y crecimiento del 1,5%. En el mejor de los casos, tendremos un año malo".



El ex presidente del BCRA durante el gobierno de Mauricio Macri participó de los festejos de los 121 años de la Bolsa de Comercio de Córdoba y afirmó que había elegido hablar de lo que le "preocupa" en el muy corto plazo, además del horizonte post elecciones.



Respecto del déficit, ratificó que "en estos momentos" los pesos que se emiten presionan sobre el tipo de cambio y las reservas.



"No es siempre así, pero no hay otra porque este Gobierno genera desconfianza. Cada vez es más difícil absorber los pesos emitidos con Leliqs", alertó.



Dijo que "si el Gobierno quiere evitar un salto inflacionario post elecciones deberá bajar el déficit y fortalecer las reservas".



Sostuvo que la economía apenas ha crecido desde enero y señaló que "hoy está en el mismo nivel que en enero. Rebotó y se quedó estancada".



Criticó que la respuesta del Gobierno a los problemas es de un "cortoplacismo que asombra".



Insistió en que hasta las elecciones "profundizará" los inconvenientes con decisiones que ponen plata en el bolsillo de la gente que después sufrirá la inflación en alza.



Planteó que el déficit fiscal del segundo semestre será "muy alto", con dos puntos y medio de los cuatro totales generados en ese período.



"Cuando hay déficit fiscal y no hay confianza los inversores no financian, la mayor parte se cubre con emisión de pesos; cerca de $1,1 millones es financiamiento del Tesoro, mientras que el resto son intereses de Leliqs y pesos", dijo, y se declaró "culpable" de haber emitido Leliqs.



Pero recordó que cuando dejó el Central en diciembre de 2019 había un billón de pesos de Leliqs, cifra que se multiplicó por cuatro.



Para fin de año estimó que serán $5 billones: "Cuando los bancos tienen tanta exposición al sector público se empiezan a generar dinámicas peligrosas -añadió-. No estamos en el punto de peligro, pero empezamos a llegar a niveles cada vez más difíciles para el Central de absorber pesos con Leliqs, y esos pesos que sobran presionan sobre el dólar, y el Central tiene cada vez menos reservas", advirtió.



Sandleris consideró "importante" llegar a un acuerdo con el FMI antes de fin de año para reducir el drenaje de reservas.