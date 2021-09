Devolverán a jubilado entrerriano lo que AFIP le retuvo en concepto de Ganancias

La Cámara Federal de Paraná resolvió confirmar el fallo de primera instancia que ordenó al organismo recaudador de impuestos nacional devolver los descuentos que se le realizó a un jubilado que percibe su haber en la Caja de Jubilaciones de la provincia. La sentencia confirmó la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del régimen de impuesto a las ganancias para este caso.





El tribunal integrado por Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Beatriz Aranguren, resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Administradora Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y confirmó la sentencia de primera instancia, en todas sus partes, que el 29 de marzo de 2021 hizo lugar “a la acción interpuesta y declaró, para el caso concreto, la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del régimen de impuesto a las ganancias” contemplado en la ley 20.628 de Impuestos a las Ganancias, y su modificatoria dispuesta por ley 27.346 de Impuesto a las Ganancias, IVA y Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, y de las Resoluciones reglamentarias dictadas por AFIP, al respecto.







El expediente exhibió que el jubilado, en junio de 2020, percibió un haber bruto de 114.427,31 pesos, sobre el que se le descontó aproximadamente, un 2,4 por ciento en concepto de Impuesto a las Ganancias. La sentencia de la Cámara también dispuso que la AFIP “proceda a reintegrar al actor, en el término de diez días de notificada la presente, los montos que se le hubiere retenido en tal concepto, por los períodos no prescriptos, esto es cinco años previos a la interposición de la demanda, y hasta su efectivo pago, más tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina (BCRA)”. Finalmente ordenó que “se notifique, mediante oficio, al organismo liquidador de los haberes previsionales a fin de que se abstenga de realizar la retención en concepto de impuesto a las ganancias en relación al actor, impuso las costas a la demandada, reguló los honorarios y tuvo presente las reservas del caso federal planteadas”.



Inconstitucionalidad



En la resolución se consignó que el jubilado, que percibe su haber de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, dedujo una “acción declarativa de inconstitucionalidad contra la AFIP” a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley 20.628, y su modificatorias dispuestas por las leyes 27.346 y 27.430, de la resolución reglamentaria N° 2437/2008 de aquel organismo y “cualquier otra norma, resolución, reglamento, circular o instructivo que se dictare al respecto y que se ordene a la demandada el cese del descuento por tal impuesto y la devolución de los importes cobrados por los períodos no prescriptos desde que se jubiló y con imposición de costas”. El 29 de marzo el juez de primera instancia hizo, para este caso, lugar a la acción. El 31 de marzo, dos días después, la AFIP presentó un recurso de apelación.



La Cámara analizó que la AFIP planteó que “con la reforma a la ley de impuesto a las ganancias, N° 27.617, el Congreso cumplió con lo indicado por el Máximo Tribunal en el fallo ‘García María Isabel’” y añadió que “conforme los argumentos desplegados por la demandada y de la lectura de la norma en cuestión, se observa que lo más relevante de la reforma realizada por el Congreso de la Nación resulta la elevación de las deducciones para jubilados y pensionados a ocho haberes mínimos”.



No obstante, la Cámara entendió que aquella reforma “no cumplimenta lo requerido al Poder Legislativo por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa ‘García, María Isabel’” y sostuvo que “…contrariamente a lo afirmado por la apelante, la reforma de la ley de impuesto a las ganancias, basada exclusivamente en aspectos patrimoniales, sin efectuar especiales consideraciones respecto de la situación de vulnerabilidad de los jubilados y pensionados, no amerita el reexamen del criterio sustentado por el Máximo Tribunal en el mencionado precedente ‘García María Isabel’, por lo que se desestiman los agravios invocados”.



La apelación de la AFIP



La AFIP cuestionó que en fallo de primera instancia se fundó en “antecedentes que no resultan aplicables al presente caso porque las circunstancias fácticas y jurídicas son diversas” y añadió que hubo “una errónea interpretación de las normas cuestionadas y de la jurisprudencia aplicable”. En tal sentido, afirmó que “le agravia que el fallo en crisis sostenga que el haber jubilatorio no constituye ganancia, cuando responde a la definición del artículo 2 y es aplicación del artículo 83 inciso c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias”.



La apelante sostuvo que “existe doble imposición cuando el mismo destinatario es gravado dos o más veces, por el mismo hecho imponible, en el mismo período de tiempo y por parte de dos o más sujetos; extremos que no se presentan en autos”, invocó doctrina que abonó su postura y alegó que se hizo “un análisis fragmentario de la normativa aplicable”. Finalmente sostuvo que “la sentencia declara la inconstitucionalidad de normas sin explicar de qué modo se encuentran afectadas las garantías constitucionales invocadas” y señaló que “la sentencia es arbitraria por graves vicios de fundamentación”.

Fuente: El Diario