China prohíbe actividades relacionadas con criptomonedas

El Banco de la República Popular de China (PBOC) prohibió desde este viernes cualquier actividad relacionada con las criptomonedas, incluyendo pagos, 'trading' y actividades publicitarias, al considerar que estas operaciones son peligrosas para la estabilidad nacional por los riesgos de la especulación, según lo especificó la entidad en un comunicado.



La mayor criptomoneda del mundo por capitalización de mercado, el Bitcoin, registraba una caída de 5,89%, hasta situarse en un tipo de cambio de US$ 41.025,18, mientras que Ether caía un 8,77%, hasta los US$ 2.798,15.



Por su parte, Cardano caía un 2,39%, hasta US$ 2,15 y Binance Coin se situaba en US$ 339,37, un 8,71% menos.



El banco central chino subrayó que las divisas digitales no tienen la misma consideración que las divisas tradicionales, por lo que no son legales y no se deben usar como tales en el mercado.



Asimismo, indicó que todas las actividades de negocio relacionadas con las criptodivisas son ilegales.



Esto incluye servicios de tipo de cambio entre divisas oficiales y criptodivisas, servicios de canje ('exchange') entre distintas criptodivisas, la compensación y liquidación de activos como contraparte central, la provisión de información de precios de criptodivisas, la emisión de 'tokens' y las transacciones de derivados ligados a criptodivisas.



El PBOC estableció que proporcionar estos servicios a residentes chinos a través de internet por parte de 'exchanges' situados en el extranjero también es una actividad ilegal.



En mayo, el Comité de Estabilidad Financiera y Desarrollo de China, un organismo subordinado al Consejo de Estado, acordó tomar medidas para beneficiar a la economía real y prevenir y controlar riesgos financieros.



Como parte de esto consideraron necesario “tomar medidas” contra la minería de Bitcoin.



El PBOC señaló que las nuevas prohibiciones son de obligado cumplimiento para las instituciones financieras y para las entidades no bancarias de pagos, que no pueden proporcionar servicios relacionados con criptodivisas (apertura de cuentas, transferencia de fondos o liquidación) ni aceptar ese tipo de monedas digitales como garantía en ninguna operación.



El banco también prohibió a las compañías de internet proporcionar servicios de publicidad o marketing para actividades relacionadas con criptodivisas.