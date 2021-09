Moneda de 1 peso con error: lugares para venderla y paso a paso para hacerlo

Donde vender

Las monedas de 1 peso con error suben su precio minuto a minuto: mientras hace unos días se vendían en $ 15.000, en los últimos días avanzaron hasta los $ 50.000 y en las últimas horas se pueden encontrar ofertadas por hasta $ 600.000 en Mercado Libre, con envió gratis.Al tipo de cambio oficial, la moneda de 1 peso sin error vale menos de un centavo de dólar. Sin embargo, 56 millones se venden por muchísimo más, por hasta 600.000 pesos.Las monedas que se venden a esos valores fueron encargadas a Inglaterra en 1995 y exhiben un error ortográfico que las hace especiales.En lugar de "Provincias del Río de la Plata", en ellas puede leerse "PROVINGIAS DEL RIO DE LA PLATA". Esa G que aparece en vez de la C es precisamente el factor que las vuelve atractivas para los coleccionistas.En los sitios de ventas y compras online se multiplicaron en las últimas horas las ofertas de las monedas de 1 peso con error de ortografía. Para venderlas es necesario crearse un usuario, sacarles una foto y explicar en detalle el producto que se ofrece.La repercusión que tuvo en los medios el precio de la moneda con error logró que las ofertas se multiplicaran en sólo un día.En MercadoLibre puede encontrarse una amplia oferta de esta partida de monedas con la inscripción "PROVINGIAS". La oferta se multiplica minuto a minuto. La página web de la empresa latinoamericana más valiosa arroja esta tarde unos 5.542 resultados frente a los 2457 resultados que arrojaba esta mañana, con vendedores en casi todas las provincias del país.Los precios varían mayoritariamente en un rango de $ 66 a $ 15.000. Pero en algunos casos, incluso son todavía mayores y llegan hasta $ 600.000. En este caso, el vendedor destaca que "cuenta con 4 unidades y el precio es por unidad".Además, recalca que "se aceptan autos, terrenos o inmuebles como parte de pago. También BTC/ETH/BNB".Otro lugar donde también se pueden vender es la plataforma eBay. Ahí los valores son más modestos: arrancan desde los u$s 6 hasta a los u$s 14 por moneda.Puedes registrarte para vender en eBay si tienes una dirección en Argentina. Una vez que te hayas registrado y completado la verificación que te pide el sitio, hay que crear un anuncio para el artículo que quieres ofertar, en este caso la moneda de 1 peso, con el error que la hace más valiosa.Por otro lado, está disponible como sitio de venta el del coleccionista tradicional. Es en las casas de numismáticas donde los coleccionistas acuden a comprar los diferentes tipos de monedas que existen y donde la moneda de 1 peso con error encuentra un valor diferente, publicóPor caso, en la casa de filatelia y numismática Kurchan se venden por hasta $ 300, siendo este el precio más elevado que presenta la moneda de 1 peso en sus diferentes versiones y procedencias, de acuerdo a la información publicada en su sitio web oficial.