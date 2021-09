El IFE tendría nuevo monto y nombre: qué pasa con el bono para jubilados

El gobierno nacional se prepara para anunciar la implementación de un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). La cuarta ronda del IFE tendrá sin embargo varias novedades con respecto a las tres anteriores.



Es que para empezar muy probablemente el nuevo IFE, no se llame IFE. Aunque no está definido aún podría presentarse como una "Asistencia Económica" y tendrá un alcance mucho más acotado.



La nueva Asistencia Económica llegaría a dos millones de Argentinos que se encuentran en situación de indigencia.



Se trata de un alcance mucho más acotado que en las rondas anteriores del IFE cuando llegó en cada oportunidad a un promedio de 9 millones de personas. Para identificar de manera bien precisa el universo de beneficiarios se realizará un riguroso entrecruzamiento de datos para así llegar a la población objetivo que se defina finalmente, señala Minuto Uno.



Llegaría además a los 15 mil pesos, lo que representa un aumento del 50% con respecto a las rondas anteriores.



Bono para jubilados

Por otra parte, el gobierno define la implementación de un bono para jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos, es decir, quienes tengan ingresos de hasta 51.844 pesos.



Aunque inicialmente se hablaba del pago de un bono de 6 mil pesos por única vez a cobrarse en octubre en las últimas horas comenzó a trascender también que podrían llegar a ser dos bonos, a cobrarse en octubre y noviembre, y que podrían ser de 9 mil pesos y no de 6 mil como se informó extra oficialmente en un comienzo.



Esta medida alcanzaría al 85% de los jubilados y pensionados y permitiría que quienes ganan más que la mínima también le ganen este año a la inflación. Según indicaron desde Anses quienes cobran la mínima ya se encuentran 13 puntos porcentuales por encima de la inflación.