Ganancias: el ministro Moroni dio detalles del aumento del mínimo no imponible

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, presentó esta tarde desde la Casa Rosada, y luego de reunirse con el presidente Alberto Fernández, los detalles del aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, por el cual quedan exentos del tributo los asalariados que cobren hasta 175.000 pesos mensuales brutos.También habrá una escala especial del tributo para quienes tengan salarios brutos de entre 173.000 y 203.000 pesos.Respecto del Sueldo Anual Complementario, Moroni indicó que no van a estar alcanzados por el impuesto "aquellos trabajadores cuyo salario promedio en el segundo semestre del año sea inferior a 175 mil pesos".En ese sentido, aclaró que en el caso de los sueldos que ya fueron liquidados el ente recaudador se encargará de reintegrar lo retenido en concepto del Impuesto a las Ganancias.El ministro afirmó que la medida busca "mantener el entorno del impuesto a las Ganancias en el 10 por ciento de los asalariados de mayor salario, una porción que representa algo así como el 25 o 26 por ciento de la masa salarial total" y acotó que el gobierno nacional entiende que "es una media justa mantenerlo para esa población, que no lleguemos a situaciones como la que estaba antes de la modificación, con más del 20 por ciento de los trabajadores alcanzados", argumentó.Así, subrayó: "Hemos tenido experiencias en la Argentina en las que, al no ir adecuando el valor, cada vez el universo de sujetos alcanzados por el impuesto era mayor".El titular de la cartera laboral, remarcó: "Este valor solo funciona y aplica para los salarios a partir de septiembre. Resta que la AFIP saque la resolución respectiva y es probable que, por las fechas en la que estamos, algunas empresas hayan liquidado los salarios".Moroni aclaró de ese modo que, en caso de ello suceda, el dinero "será devuelto por la AFIP".El ministro también fue consultado por la suba del Mínimo Vital y Móvil y rechazó que se trate de una medida tomada por la proximidad de las elecciones."Ya habíamos previsto la revisión de septiembre en marzo. Lo que quisimos hacer con el salario mínimo, que venía muy retrasado, era establecer un mecanismo similar al del resto de las paritarias", señaló.Además, admitió: "Quisiéramos tener un salario mínimo mayor, pero estamos haciéndolo crecer por encima de la inflación. Es un camino".El funcionario nacional anticipó que el Gobierno realizará más anuncios económicos y con relación a la posibilidad de que regrese el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), analizó: "Fue una medida extraordinaria en un momento en el que no se veía ni una bicicleta por la calle"."Si hace falta una asistencia focal, puede ser. Son cosas que se están analizando", manifestó Moroni, quien resaltó: "Es posible. Están todas las medidas en estudio".A su vez, adelantó que habrá medidas vinculadas con el cambio de programas sociales por empleo y afirmó: "Vamos a ir trabajando sector por sector"."En breve vamos a tener anuncios", estimó y puntualizó: "No vamos tener un vuelco rápido en meses, pero es un trabajo que hay que iniciarlo porque es un tema ideológico del Gobierno. No nos confundamos. La gente pide trabajo, no asistencia".En tanto, rechazó las propuestas para eliminar las indemnizaciones y consideró que "no es simplemente un intercambio monetario".Destacó que la Argentina tiene una "definición histórica" de "protección de contratos de trabajo", por lo que aseguró: "De las series que tengamos registro, las series de mayor crecimiento del empleo fue de 2007 y 2011 y se hizo con estas mismas normas laborales"."No hay una demostración empírica de que genere mayores niveles de empleo", aclaró.