Monedas de un peso con un error de ortografía se venden por hasta $50.000

Un peso argentino vale varios dólares. La afirmación es cierta, en parte. Es que, a raíz de un insólito error de ortografía, se puso en circulación un lote de monedas de un peso que, más de dos décadas después, se ofrecen por precios que alcanzan hasta los $50.000 por unidad, es decir, hasta 272 dólares al tipo de cambio no oficial.Se trata de una serie de monedas que fueron acuñadas en 1995 en Inglaterra y que, en su reverso, en lugar de leerse "Provincias del Río de La Plata", dice "Provingias", con la letra g en lugar de la c.Luego de que se conociera este fallo redituable, decenas de publicaciones comenzaron a aparecer en los principales sitios de venta online. Sin ir más lejos, ya hay más de 30 usuarios que ofrecen esta particular moneda en Mercado Libre, donde los precios rondan entre los 5.000 y los 50.000 pesos.A pesar de que se trata de un lote único, aún hay varias de estas monedas en circulación. Por eso, varios usuarios entendieron que el dinero que algunos pedían por ellas era exorbitante y, lejos de desentenderse, se expresaron con comentarios cargados de ironía y hasta insultos."¿El precio es en Australes?", "Tengo el pañuelito que usó Messi en su despedida del Barsa, ¿te sirve para permutar?", "Ponete a laburar! Te querés salvar con una nota que solo leíste el título" y "¿Permutas por un Vento Highline 2020?" fueron algunas de las reacciones.Este tipo de moneda también apareció en el sitio especializado Numismática ArgCollectibles (venta de artículo e insumos numismáticos, monedas y billetes de todo el mundo), donde el blister de 10 unidades tiene un precio de 50 dólares, lo que representa unos 9.200 pesos al tipo de cambio no oficial.También fueron vistas en la plataforma digital de eBay, con valores que van desde los 6 ($1.104) a los 14 dólares ($2576) por moneda.“En la numismática nacional del siglo XX sin dudas el error más emblemático es el de la moneda de 1 peso 1995 ProvinGias. El error ortográfico fue detectado a poco de salir las piezas a circulación cuando una parte significativa de la partida ya había sido enviada a los bancos. Por unos días, la noticia copó los medios de comunicación, debido a lo burdo del error”, escribió Ariel Dabbah en su libro “Errores de acuñación en la moneda nacional (1881-2016)”.Además, explicó que, en el año 2011, debido a que "la economía adoleció el faltante de monedas en circulación y esto generó un incordio entre los ciudadanos que aún las requerían por ser el medio excluyente de pago en transportes públicos", el Banco Central "decidió poner en circulación el resto de la partida de aquellas monedas que aún se atesoraban en las bóvedas de la institución esperando destino de destrucción".En 1995, el gobierno de Carlos Saúl Menem le encargó a Inglaterra la confección de 70 millones de monedas de un peso, en pleno recordado plan de convertibilidad impulsado por el expresidente riojano. Para cuando se dieron cuenta del error, ya habían sido acuñadas 56 millones de ellas.Con la moneda argentina totalmente devaluada, el slogan "un peso, un dólar" de Menem volvió a tener vigencia gracias a un error involuntario. En algunos casos, llega incluso a ser "un peso, 272 dólares".