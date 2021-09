La producción industrial creció 11,9% y está por encima del nivel pre pandemia

La actividad industrial creció 11,9% interanual en julio, impulsada por el sector automotriz y el de electrónicos de consumo, informó hoy la Unión Industrial Argentina (UIA).En la serie mensual desestacionalizada, hubo una contracción de -3,6% con respecto a junio, luego de la considerable suba registrada ese mes, de acuerdo con el informe de actualidad industrial de la central fabril.Con este panorama, los primeros siete meses del año acumularon un aumento de +19,3% interanual y de +5,3% respecto de 2019.En el acumulado anual, ocho de doce sectores que componen el Índice de Producción Industrial de la UIA mantuvieron subas respecto de 2019, principalmente aquellos de bienes durables y algunos de sus encadenamientos (Automotores, Minerales no Metálicos, Químicos, Tabaco, Caucho y Plástico y algunos segmentos de Alimentos y Bebidas, Productos Textiles y Metalmecánica).Todavía otros cuatro continúan por debajo (Edición e impresión, Refinación de Petróleo, Metálicas Básicas y Papel y Cartón).En julio, las mayores subas se vieron en sectores como el Automotriz, que tuvo una mejora de +49,8% con respecto a 2020 y +47,5% respecto a 2019, con buen desempeño tanto de las ventas al mercado interno como de las exportaciones.Por su parte, el sector de Electrónicos de consumo tuvo un aumento de +26,2% anual y de +21,1% respecto del mismo mes de 2019, a partir del impulso de la producción de aires acondicionados y celulares.También hubo subas en la industria de Minerales no metálicos (+18,8% anual y +10,5% respecto de 2019) a partir de la recuperación de la construcción y las refacciones en hogares.El informe reveló además que el sector de Metalmecánica se expandió +17,5% interanual y superó los niveles de 2019 (+9,7%).Dentro de este sector, se destacaron ramas con muy buen desempeño (principalmente maquinaria agrícola y carrocerías, remolques y semirremolques) aunque hay otras con recuperación más lenta.En el caso de Papel y Cartón, registró un aumento interanual (+10,5%) superando ampliamente los niveles de 2019 (+10,6%): el incremento de debe principalmente a la producción de papel para embalaje, que experimenta un crecimiento desde el año pasado producto de la expansión del e-commerce, mientras que rubros como papel para diarios y papel de impresión continúan por debajo de los niveles de 2019 debido al auge de los medios digitales y la virtualidad.También hubo aumentos en Sustancias y Productos Químicos (+3,5% respecto a 2020 y +24,2% respecto a 2019) y Alimentos y Bebidas (+2,2% respecto a 2020, pero se mantuvo estable respecto a 2019).En el caso de Sustancias y Productos Químicos, la suba fue impulsada principalmente por Pinturas, Productos químicos básicos y Gases industriales.En cuanto a Alimentos y Bebidas, traccionaron al alza la molienda de oleaginosas, bebidas sin alcohol, café y chocolate.Si bien este último se trata de un sector que no se vio tan afectado por la cuarentena, hubo algunos rubros que sufrieron restricciones, por lo que presentaron peor desempeño debido a una recomposición de stock a partir de la reactivación de la producción en julio 2020: es el caso de vinos y bebidas espirituosas, detalló la UIA.Otros sectores mostraron fuertes subas respecto del año anterior y, si bien gradualmente están mostrando mejoras respecto de 2019, en julio todavía se encontraban por debajo de los valores de aquel año.Tal es el caso de Metales Básicos, con una suba anual de +32,5%, pero caída respecto de 2019 de -4,9%, impulsado por la mayor producción de acero pero lenta recuperación de aluminio.Finalmente, Refinación de petróleo registró una expansión interanual de +4,4%, pero los niveles de producción continúan por debajo de 2019 (-0,4%).Con respecto a las ventas, un 32,8% de empresas indicó que las destinadas al mercado interno se recuperaron.En tanto, las ventas al mercado externo mostraron un ritmo de recuperación más lento y heterogéneo: un 24,4% las incrementó y un 19,9% las redujo.Por esta disparidad, el relevamiento "estuvo focalizado en la temática de exportaciones: se identificó un gran potencial para avanzar en la agenda exportadora, una dimensión importante para las empresas como para la sostenibilidad macroeconómica", destacó la UIA.La entidad señaló que en un contexto de recuperación internacional, un 40% de las empresas relevadas espera que mejore el escenario para las exportaciones en el próximo año.Todavía existe, sin embargo, un 27,7% de empresas que prevé una situación desfavorable.