Estados Unidos ratificó una sanción para el biodiésel argentino

El biodiésel argentino sufrió un nuevo revés judicial en Estados Unidos, luego de que la Corte de Comercio Internacional confirmara el análisis del Departamento de Comercio de ese país sobre el régimen de impuestos a las exportaciones argentinas. El reclamo es para que Argentina revea sus aranceles al biodiésel.



Para la industria nacional de biodiésel, la noticia es muy mala y no se descarta a futuro una apelación para tratar de conseguir el acceso al mercado estadounidense. Hoy la Argentina solo tiene disponible el mercado de la Unión Europea.



En 2016, Argentina exportó a Estados Unidos alrededor de U$S 1.200 millones en biodiésel, siendo el principal mercado. Y en 2017, el departamento de Comercio de EE.UU. determinó que estas importaciones estaban siendo subsidiadas injustamente y Estados Unidos comenzó a imponer aranceles compensatorios de hasta 72,28%.



El conflicto

Los productores de biodiésel de EE.UU., agrupados en la National Biodiésel Board (NBB), le pidieron al gobierno de Donald Trump represalias contra el producto argentino porque argumentaban que ingresaba con dumping y tenía subsidios.



En 2018, el gobierno argentino solicitó al Departamento de Comercio que revisara estos aranceles a la baja mediante una revisión de circunstancias cambiantes.



El departamento determinó de manera preliminar que el régimen de impuestos a las exportaciones de Argentina ya no estaba diseñado y estructurado para alentar el desarrollo de la industria del biodiésel aguas abajo asegurando la disponibilidad de soja relativamente barata. Esto habría reducido sustancialmente los tipos de derechos compensatorios estadounidenses.



Tras una investigación, Estados Unidos sancionó a la Argentina con derechos equivalentes a casi un 150%, entre aranceles antidumping y antisubsidios.



Pero en los resultados finales de Comercio, el departamento se revirtió. El departamento dijo que “el régimen fiscal de exportación de Argentina está cambiando, lo que lleva a Comercio a concluir que no hay suficientes circunstancias cambiantes para justificar una reducción de los aranceles”. El gobierno argentino y LDC demandaron.



El fallo

Comercio sopesó adecuadamente la evidencia del expediente, incluido el diferencial de impuestos a la exportación entre la soja y el biodiésel, dijo el tribunal de comercio, publicó Clarín.



Si bien la diferencia temporal constante puede restar valor a la conclusión de Comercio, “los numerosos cambios en el régimen fiscal de exportación de Argentina y el proyecto de ley que establece que los aranceles de exportación se reducirían para las mercancías que agregan valor a través de su producción, restan valor a la conclusión de que los subsidios sujetos a medidas compensatorias se encuentran en la investigación subyacente ya no estaba en su lugar “, dijo el tribunal.



El tribunal también rechazó el argumento de los demandantes argentinos de que las conclusiones de Comercio se basaban inadmisiblemente en especulaciones. “Aunque el Departamento de Comercio basó sus conclusiones en parte en predicciones sobre el régimen fiscal de exportación de Argentina en el futuro inmediato, estas predicciones se basaron en tendencias establecidas por pruebas sustanciales de antecedentes y circunstancias existentes”, dijo el tribunal.



Los demandantes no mantuvieron su argumento de que Comercio emitió los resultados de su revisión después de la fecha límite reglamentaria, concluyó el juez Gary S. Katzmann.



Trade Law Defense PLLC representa al gobierno de Argentina. White & Case LLP representa LDC. Cassidy Levy Kent (EE. UU.) LLP representa a la Coalición de Comercio Justo de la Junta Nacional de Biodiesel, que se unió al caso en oposición a la reducción de los aranceles.