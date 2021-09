Seis medidas económicas que lanzará el gobierno: a quiénes van dirigidas

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, aseguró que comenzará a trabajar en coordinar con los titulares de los principales ministerios los anuncios para dar mejorar el bolsillo de los trabajadores y jubilados argentinos, para dar impulso a la actividad económica.



Respecto al contenido de las medidas, confirmó que serán “anuncios económicos y que tienen que ver con lo sanitario” y señaló que serán comunicadas “en el transcurso de esta semana a través de conferencias de prensa”.



Se trata de distintas medidas que se encuentran en desarrollo vinculadas a la recomposición del salario mínimo, que serán acompañadas por incrementos por decreto en el haber jubilatorio, un programa para reconvertir planes sociales en empleo, créditos estatales para la economía popular, aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para los asalariados formales y ampliación de la obra pública.



Salario Mínimo, Vital y Móvil

El Ministerio de Trabajo adelantó para este martes la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil donde, como adelantó este medio, se buscará llevar la suba del 35% acordada meses atrás a un total de entre 46% y 48%.



El objetivo es elevar el sueldo mínimo no solo por encima de la inflación proyectada para el 2021 sino también de las paritarias. Actualmente, el monto se ubica en $29.160, por debajo de la canasta básica de pobreza e incluso de indigencia que mide el Indec.



Hay que tener en cuenta que esta modificación impactará en el valor de los planes sociales, ya que actualmente el salario social complementario equivale a la mitad del salario mínimo. También hará lo propio con los programas que otorga la cartera que conduce Claudio Moroni, como el Potenciar Trabajo, las becas Progresar, el programa Acompañar y los REPRO.



Con el incremento que espera anunciar el Gobierno, el SMVM se ubicaría por encima de los $32 mil, aún por debajo de la línea de pobreza.



Ampliación del Te Sumo

Otro punto dentro de la agenda de anuncios que prepara el gobierno es la ampliación del Te Sumo, el programa de empleo del Ministerio de Trabajo, incrementándolo por encima de los 50.000 que abarca actualmente.



Además, se replicará una medida que ya rige para las economías populares que es la de poder complementar el empleo formal con los planes sociales, de manera tal que se promueva el ingreso a la formalidad de quienes hoy cobran una asistencia del estado, sin que esto conlleve un riesgo de dejar de percibir la ayuda monetaria.



Jubilaciones

Por otro lado, el Ministerio de Economía ya planifica otorgar un bono que podría rondar los $6.000 para los jubilados más afectados. Será un bono de ANSES para quienes actualmente perciben un monto similar a dos haberes mínimos. El monto se pagaría en octubre, por única vez.



Con el incremento del mes de septiembre, la jubilación mínima se ubica en $25.922, por debajo de la línea de indigencia. El bono irá a acompañar dicho valor, pero el monto fijo mensual continuará sin cambios hasta diciembre.



Con los aumentos que ya se han recibido durante el 2021, la suba acumulada llega al 32,58% (8,07% marzo, 12,12% junio y 12,39% septiembre) con más dos bonos de $1.500 y uno de $5.000 para las prestaciones más bajas del sistema.



También, el paquete de medidas económicas incluiría una suba del 50% de la Asignación Universal por Hijo, que permitiría compensar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación.



Mínimo no imponible

Asimismo, se anunciaría un aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, para llevarlo de $150.000 brutos a $175.000 para empleados en relación de dependencia, lo que implica una suba cercana al 15%.



En este caso, el objetivo es que quienes hayan logrado aumentos salariales luego de la última actualización de Ganancias, no vuelvan a quedar alcanzados por ese impuesto.



Nuevo “IFE”

Si bien desde el Gobierno descartan denominarlo de la misma manera, el lanzamiento de una asistencia similar al Ingreso Familiar de Emergencia es casi un hecho. La asistencia será también por única vez y estará destinado a un grupo más acotado que los 9 millones del programa original.



IFE de Anses: quiénes cobraron en 2020

-Trabajadores de la economía informal

-Monotributistas sociales

-Monotributistas de las categorías A o B

-Trabajadores de casas particulares y personas que se encontraron desempleadas

-Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE)



Créditos

Por otro lado, las organizaciones sociales tendrán la posibilidad de acceder a créditos no bancarios. Serán para cooperativas, mutuales, empresas recuperadas y pymes, a los que no llega la banca tradicional.



Según supo este medio, tendrán tasa subsidiada y el Estado realizará un fondeo de al menos $10 mil millones a través del INAES, que conduce Alexandre Roig, el cual depende del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Fuente: Ámbito Financiero