Consultas y reservas en Mar del Plata alcanzan “al nivel de la prepandemia”

En buena parte de los balnearios de Mar del Plata se puso en marcha hoy el armado de las carpas y el acondicionamiento de los espacios, proceso que demandará alrededor de dos meses de trabajo y que se desarrolla mientras crecen las consultas y reservas “a niveles previos a la pandemia“. Esperan que la ciudad “esté brillando” desde el fin de semana largo del 12 de octubre, de cara a una temporada de verano para la cual hay “muy buenas expectativas” en el sector.



Para el personal de los balnearios se abrió este lunes una de las etapas de mayor trabajo previo a la temporada. El armado de las estructuras que sostienen las carpas, el movimiento de arena y el mantenimiento de la infraestructura de las diferentes unidades turísticas finalizaría entre mediados y fines de noviembre, aunque el próximo mes ya comenzarán a recibir a los primeros clientes en los espacios de sombra.



Desde la Cámara de Empresarios de Balnearios Restaurantes y Afines (Cebra) registran un panorama “totalmente diferente al del año pasado”, con señales “positivas” respecto al alquiler de carpas y sombrillas para el verano: en las últimas semanas crecieron las consultas y las reservas a un nivel simular al de la anteúltima temporada, previa a la pandemia.



El 1° de septiembre se lanzó en la ciudad la preventa de unidades de sombra. Y desde entonces, con el “fuerte” impulso del programa Previaje, comenzaron las consultas. En primer lugar, como siempre, son los marplatenses y propietarios no residentes los que averiguan el valor de las carpas y los servicios que este verano brindará cada balneario, pero también ya hay turistas que preguntan con tiempo.



Al respecto, Juan Salvi, integrante de la Cámara de Balnearios y concesionario de unidades en distintos sectores de la costa marplatense, indicó en diálogo con La Capital que “con el armado de las carpas se pone en marcha un período de fuerte trabajo para el personal, con el objetivo de que para el fin de semana largo del 12 de Octubre Mar del Plata esté brillando y podamos empezar a brindar el servicio de sombra”.



Buena parte de las expectativas de los operadores turísticos, entre ellos los concesionarios de los balnearios, están centradas en el mencionado fin de semana, que históricamente permite medir el pulso de la temporada que se viene.



“Estamos teniendo, afortunadamente, muchas consultas y reservas. El Programa Previaje que lanzó el Ministerio de Turismo de la Nación ha sido sin duda uno de los factores fundamentales. Y para el 12 de octubre esperamos que haya movimiento; siempre es un fin de semana bisagra que marca el anticipo del verano”, analizó Salvi, responsable de los balnearios Alfonsina, Alicante, Varese, El Cabo, y Príncipe y Portofino del complejo Playa Grande.



Mayor flexibilidad

La segunda temporada en pandemia se desarrollaría con “mayor flexibilidad” en el aspecto sanitario. El avance de la campaña de vacunación permitirá “otras libertades” para el sector turístico y los balnearios no son la excepción.



“El protocolo de playa sigue vigente con algunas flexibilizaciones, porque se ha avanzado en el plan de vacunación y eso hace que la gente se vuelque en forma más segura a la actividad de playa, que ya quedó en claro que es segura”, indicaron desde Cebra.



Esa apertura, atravesada por lo que ocurra de ahora a fin de año, permitiría a los balnearios volver a incluir los programas de recreación, los juegos y alternativas de entretenimiento para los chicos y la habilitación de los vestuarios con aforo reducido, así como la ampliación de la capacidad en las piletas. El distanciamiento social, la desinfección de manos y el uso de tapabocas, al menos por ahora, son medidas que se mantendrían.



Diversión para chicos, tranquilidad para adultos

Cada balneario de Mar del Plata tiene su propia impronta y “personalidad”. A la hora de elegir dónde contratar una carpa o sombrilla, además del precio, el tipo de servicios que cada unidad brinda resulta determinante, según afirman desde la Cámara de Empresarios de Balnearios Restaurantes y Afines (Cebra).



“Los primeros que consultan son los marplatenses y propietarios no residentes, que en muchos casos ya acostumbran volver al balneario que eligen y son quienes en mayor medida alquilan la temporada completa, pero también ya se empieza a averiguar por quincena, semana o fin de semana”, indicaron integrantes de la Cámara.



Marplatenses y turistas, en general, “eligen a qué balneario ir en función de la impronta y la comodidad que ofrece cada uno”, muchos de los cuales funcionan hace ya un tiempo como clubes de playa.



“Nos vamos adecuando a las necesidades y consultas de la gente, con actividades para toda la familia, profesores, canchas, pileta y más opciones”, apuntaron.



Lo más buscado, en la mayoría de los casos, es que además de una buena ubicación y comodidad el balneario ofrezca “entretenimiento variado para los más chicos, para que se diviertan y disfruten de distintos juegos y opciones” pero al mismo tiempo “tranquilidad para los adultos, con condiciones que garanticen el descanso y disfrute”.



“Muchos consultan por la disponibilidad de piletas y las actividades que hay previstas para los chicos. La playa termina siendo una opción económica y conveniente. Los grandes descansan y los chicos la pasan bien y terminan agotados”, agregaron desde Cebra.