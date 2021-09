El gobierno lanzará medidas económicas: suba de salario mínimo, bono y créditos

Foto: El gobierno lanzará medidas económicas Crédito: Archivo

El Gobierno lanzará una batería de medidas económicas con el objetivo de “fortalecer los ingresos”. A la suba del salario mínimo vital y móvil se sumará un bono para los informales y los jubilados, un programa para ampliar el empleo y reconvertir planes sociales en trabajo, créditos no bancarios para proyectos productivos de la economía popular, aumento del mínimo no imponible de Ganancias para los asalariados formales y ampliación de la obra pública.



El paquete de medidas fue realizado por el ratificado gabinete económico, y está listo desde el jueves de la semana pasada. Quedó en stand by en medio de la crisis política del gabinete y solo le faltaba la aprobación final del presidente, Alberto Fernández, y ahora de su nuevo jefe de Gabinete, Juan Manzur. “



El objetivo principal del gabinete económico es “fortalecer ingresos”, sobre todo en los trabajadores informales, que se desempeñan en sectores donde todavía no hubo ningún tipo de reactivación, y que por su condición de informales quedaron fuera del ATP, el REPRO o la prohibición de despidos. Pero, además, buscará llegar a los asalariados que aun teniendo trabajo “rozan” la línea de pobreza.



Bajo estas metas se ubicarán medidas como subir el salario mínimo un 46%, 11 puntos más a como se había cerrado en abril, y superar los $32 mil. Hoy el salario mínimo en $29.160 está por debajo de la línea de indigencia. El impacto será en hasta 300 mil trabajadores fuera de convenio y en más de un millón de personas que perciben programas que se actualizan por el salario mínimo, como el Potenciar Trabajo, las becas del Progesar y el REPRO.



Además, llegará la respuesta al tan ansiado pedido de las organizaciones sociales: créditos no bancarios. Los préstamos serán para cooperativas, mutuales, empresas recuperadas y pymes, a los que no llega la banca tradicional. Tendrán tasa subsidiada y el Estado realizará un fondeo de al menos $10 mil millones a través del INAES, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo.



Por otro lado, el Ministerio de Trabajo buscará ampliar los programas de empleo, como el Te Sumo, para que sea más masivo que para 50 mil trabajadores. Y poder replicar la combinación de trabajo formal con planes sociales, tal como se hizo en las economías regionales. El pedido de las organizaciones es por más trabajo y menos planes.



También habrá medidas para fortalecer las transferencias, como las jubilaciones y las asignaciones familiares y un bono para los informales, que descartan llamarle “IFE”, dado que será mucho más focalizado. Otro de los anuncios tendrá foco en la clase media y será un guiño a la CGT, dado que volverá a subirse el piso del impuesto a las ganancias, para que debajo de los $175 mil los trabajadores no paguen.



Las medidas



-Revisión del salario mínimo para llevar la suba acordada del 35% a cerca del 46%.



-Esquema pagos en cuotas similares a los de Ahora 12 para tarjetas no bancarias



-Créditos a tasa cero para más de 1 millón asalariados



-Bono de $ 6.000 para jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos.



- Se estudia es la de no aplicar el tope a las jubilaciones fijado por la fórmula de movilidad aprobada en 2020. Si bien para calcular el aumento se toman en cuenta los salarios registrados y el padrón de beneficiarios, la recaudación total de ANSeS fija el límite de los aumentos de los haberes. La idea es hacer una excepción en diciembre.



- Desde ANSeS, en tanto, no confirmaron aún si habrá un nuevo bono al estilo del IFE, pero se estima que habrá una ayuda “focalizada”.