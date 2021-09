Recaudación por retenciones a los granos alcanzaría su mayor nivel en 10 años

Así lo estimó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



Dicho monto se obtendría gracias a las exportaciones récord proyectadas para el ciclo mencionado, calculadas por la entidad en US$ 36.700 millones.

De concretarse este guarismo, la recaudación superaría la del período 2020/21 en US$ 150 millones, mientras que el salto exponencial se daría respecto del ciclo 2019/20 con US$ 1.800 millones de diferencia, debido, principalmente, al incremento de los precios internacionales.



El que aportará el grueso de los recursos será el complejo sojero con US$ 6.699 millones, US$ 33 millones menos que en el ciclo anterior.



La diferencia en los ingresos que provendrán de dicha cadena se debe a que sus productos son los que mayores derechos de exportación poseen, con tributaciones del 31% para la harina y el aceite, mientras que el poroto lo hace en un 31%.



Pero también es producto de que las exportaciones para dicho período fueron estimadas en US$ 21.470 millones, de las cuales US$ 10.124 millones corresponderán a harina y US$ 6.412 millones al aceite.



Por el lado del maíz, que tributa 12%, superará los US$ 1.000 millones en aportes por primera vez en su historia.



En rigor, se espera que este complejo cerealero alcance los US$ 1.039 millones, de la mano de despachos de grano por US$ 8.660 millones, cifra también récord.



El salto más significativo será en el trigo, que pasará de tributar US$ 316 millones en la 2020/21 a US$ 461 millones en este ciclo. En este caso, los derechos de exportación alcanzan el 12%



Más alejados se ubicaron la cebada (12%) con US$ 108 millones, seguido por el girasol (5%) con US$ 61 millones y el sorgo (12%) con US$ 38 millones.