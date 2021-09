Los autos 0 KM que dejarían de venderse en 2022 por nueva norma de seguridad

Los autos sin control de estabilidad

A partir de enero de 2022, todos los autos que se vendan como 0 km en la Argentina deberán estar equipados en todas sus versiones (desde la más básica hasta la "full full") con control de estabilidad (ESP), uno de los dispositivos de seguridad activa más importantes de los vehículos.Esta norma debió entrar en vigencia originalmente en enero de 2020, pero como en Brasil se pasó para 2022, ocurrió lo mismo en la Argentina.Sucede que varios de los modelos más populares del mercado en ese entonces llegaban importados del país vecino y sin ESP.Por eso las autoridades nacionales, por pedido de las automotrices, decidieron postergarla. De lo contrario, perderían muchas ventas.Ahora Brasil lo volvió a postergar, en este caso para 2024, pero en la Argentina la entrada en vigencia del ESP para 2022 sigue firme. De no ocurrir un cambio de reglas a último momento (algunas automotrices presionan para que esto ocurra), hay más de veinte vehículos que deberán despedirse de los concesionarios por no contar con este dispositivo de seguridad.Entre los autos que todavía se venden como 0 km en la Argentina sin ESP, los más populares son el Volkswagen Gol Trend, el Renault Kwid, el Chevrolet Joy y Joy Plus, la Renault Duster Oroch y los Fiat Mobi y Fiorino.Además, carecen de este equipamiento las versiones manuales de los Renault Sandero, Logan y Stepway, así como casi toda la gama de la Volkswagen Saveiro (la Saveiro Cross es la única que lo incluye) y del Peugeot 2008 (sólo lo tiene la variante Sport). Para continuar a la venta, deberán introducirlo.Un caso particular es de las Citroën Berlingo y Peugeot Partner (son utilitarios "gemelos"), que hasta ahora nunca ofrecieron control de estabilidad. Sin embargo, cuando todo parecía indicar que llegarían a su final, el fabricante le confirmó a TN Autos que está trabajando para incluir este equipamiento a partir del año que viene y así poder seguir comercializándolos.También sin ESP sigue a la venta el Nissan V-Drive, pero ya se anunció su despedida para diciembre. Lo mismo ocurre con los Citroën C3 y C3 Aircross, que se venderán hasta fin de año y en el primer trimestre de 2022 serán reemplazados por la nueva generación del C3.Otros vehículos que, de no existir cambios en su configuración, deberán dejar de venderse con el Honda WR-V, el Chery QQ, algunas versiones de los Chery Tiggo 2, Tiggo 3 y Tiggo 5; el Baic Senova, el Kia Picanto y algunas versiones del Haval H1.El control de estabilidad es el dispositivo de seguridad vial más importante que existe en el mercado en la actualidad. Su finalidad es evitar la pérdida de trayectoria del vehículo, para lo que utiliza sensores. Si establece que la trayectoria no es la señalada por el volante, actúa para frenar la rueda indicada y cortar la potencia del motor.La efectividad del ESP es especialmente patente en casos de maniobras bruscas sobre suelo húmedo, por ejemplo, para esquivar un animal que cruza el camino u otro vehículo. En esa situación es capaz de, en milésimas de segundo, impedir que el auto comience a hacer trompos.El control de estabilidad combina las funciones del ABS (sistema de frenos antibloqueo) y del control de tracción, para de esa forma frenar la rueda indicada según la situación. Los sensores son tan rápidos que comparan el ángulo del volante con la trayectoria real del auto (para ver si coinciden) 25 veces por segundo.Esta tecnología lleva más de un cuarto de siglo salvando vidas. Según cálculos de Bosch, empresa que lo desarrolló junto con Mercedes-Benz, solo en Europa este dispositivo evitó 500 mil accidentes con personas heridas y salvó 15 mil vidas. Además, el 82% de todos los autos y utilitarios nuevos del mundo lo incluyen como equipamiento de seguridad (en 2017 eran el 64%).