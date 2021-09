Economía colocó casi $22.000 millones y cubrió vencimientos de la semana

El Ministerio de Economía consiguió $21.947 millones en la segunda licitación de títulos en pesos de septiembre. De esta manera, la cartera que conduce Martín Guzmán logró cubrir todos los vencimientos en moneda local de la semana.



Según el comunicado oficial, el Tesoro recibió 310 ofertas y adjudicó apenas un poco más de la mitad del monto total ofertado por los inversores. El 34% de la colocación correspondió a una letra a tasa fija (Lede), mientras que el 64% restante fue por instrumentos indexados por inflación.

Martín Guzmán busca continuar con sus metas de financiamiento neto mensual y por el momento, continúa con la agenda pautada. En el día de ayer, pese a que hubo rumores de su salida del Ministerio, trascendió un llamado de Cristina Kirchner hacia el ministro aclarando que no pidió su renuncia. El ministro respiró, así como el equipo que lo acompaña.



Si bien hay más licitaciones proyectadas, es la primera que el ministro enfrenta en un contexto de críticas a su gestión, será una puesta a prueba frente al mercado. Pero no es la única variable que interviene: será también en momentos donde el gobierno buscará ampliar los gastos para mejorar los castigados ingresos de los sectores populares que le hicieron saber a través de las urnas, que el crecimiento económico no estaba siendo palpable en los bolsillos.



El desafío será incrementar el fondeo en el mercado local para evitar la emisión monetaria y cumplir con la meta de financiarse un 40% a través del mercado y hasta un 60% - no más- con emisión.



La semana pasada, entre la primera y segunda vuelta de la colocación, Economía consiguió $100.310 millones que le permitieron refinanciar todos los vencimientos de la primera quincena de septiembre. Ocurrió luego del traspié que implicó cerrar agosto con un rollover del 93% que complicó la estrategia financiera oficial. En lo que va del mes, Guzmán ya necesitó pedirle al Banco Central $140.000 millones en concepto de utilidades.