Anunciarán aumento del mínimo no imponible a las Ganancias: pasaría a $175.000

La resolución, cuyo anuncio se haría este mismo jueves, no modificará la cantidad de personas afectadas por el tributo debido a que acompaña las paritarias. El piso de Ganancias ya había sido elevado en abril a $150.000.El Gobierno anunciará un incremento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, que se elevará a $175.000 sobre los $150.000 actuales.El anuncio, que podría no estar a cargo del Presidente sino que podría ser solo una comunicación, se enmarca en la estrategia del Gobierno de recuperar la agenda con medidas que pondrán más dinero en la calle previo a las elecciones generales del 14 de noviembre.Además del cambio en el Impuesto a las Ganancias, se espera que el Gobierno anuncie en estos días un Bono de ANSES para jubilados -sería de $6.000 a pagar en octubre-, la posible implementación de un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) -más segmentado que el anterior-, el incremento del Salario Mínimo -hoy en $29.190-, entre otras medidas.