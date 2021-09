Odontólogos del PAMI piden actualización de la cápita

Los odontólogos del PAMI realizaron, a través de la Asociación de Profesionales de esa entidad (APPAMIA), una serie de reclamos salariales y laborales, como la actualización del valor de la cápita y el costo adicional del equipo de protección personal.



En un comunicado, dijeron que "el valor de la cápita no se ajusta" y se "somete a los odontólogos, de modo absolutamente arbitrario, a trabajar por valores irrisorios".



"Con la mayor parte de los insumos de trabajo dolarizados se hace imprescindible el reconocimiento del valor real que tiene la práctica odontológica", dijeron, y agregaron que "no es reconocido el costo adicional del equipo de protección personal".



También alertaron que "no ha habido ningún reconocimiento relacionado al riesgo al que se exponen los profesionales en medio de la pandemia por COVID".



Otro punto sobre el que reclamaron es el valor de laboratorio que, dijeron los odontólogos, "está fijado en 1.000 pesos para su confección", lo que consideraron "otro monto irrisorio que obliga al odontólogo a pagar esto de su peculio personal".



También dijeron que "hay aplicación de multas y descuentos para aquellos profesionales que no puedan hacerse cargo del valor real de la confección de una prótesis".