Bono de Anses, “IFE” 4 y suba de salarios: las medidas que prepara el gobierno

Bono de $6.000 de Anses y un IFE 4

El Gobierno nacional acelerará las "medidas previstas de reactivación económica" y saldrá a buscar el voto para las elecciones legislativas de noviembre entre aquellos que no concurrieron a votar en las PASO del domingo último, según adelantaron referentes del Frente de Todos (FdT).Otra de las definiciones que dio el mandatario como una de las directrices que el FdT seguirá para las elecciones de noviembre: convocar al 30% de electores que el pasado domingo no concurrieron a emitir su voto en las PASO.Fernández llamó a "ir a buscar" a quienes no participaron para que sí lo hagan en las legislativas del 14 de noviembre, al advertir que todos los sufragios son necesarios para "poner a la Argentina de pie".En efecto, según datos oficiales del Ministerio del Interior, sobre un padrón de 34.385.460 electores, el domingo concurrieron a votar en las PASO 22.765.590, esto es, el 66,21%.A esa búsqueda de incrementar la participación electoral en noviembre, el Gobierno nacional sumará un paquete de medidas que anunciará en los próximos días y, que según anticipó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, buscarán "acelerar la recuperación de los ingresos" para que la "reactivación que está en curso le llegue a todos los sectores", además de "recuperar los empleos perdidos".El Presidente informará una batería de medidas económicas tras la dura derrota electoral en las PASO. El salario mínimo subirá al 45%.El presidente Alberto Fernández anunciaría esta semana una serie de medidas. Lo central seríaAsí, serán más de 7 millones delos que recibirán este bono de 6 mil pesos por única vez. Alcanzará, es decir quienes ganen menos de 51.844 mil pesos.En tantoque ya avanzó en lo que va del año ese salario de referencia y llevará el aumento global para este año al 45%., sería la cuarta vez que se paga este aporte nacido al calor de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus Covid-19."Será un IFE más acotado y pensado", explicaron a"La idea -aseguraron estas mismas fuentes- es que los anuncios que se hagan este jueves estén todos dirigidos a los sectores más postergados y afectados por la crisis heredada del gobierno anterior y que la pandemia profundizó".