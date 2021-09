Gobierno lanzará medidas: habrá aumento para jubilados y del salario mínimo

El Gobierno recogió el guante de las urnas y reconoció que el resultado expresa un desencanto del electorado con los resultados de la gestión. Esta semana habrá anuncios económicos para los sectores más postergados. Uno de los primeros pasos será un aumento de las jubilaciones. No obstante, varios integrantes del Gabinete Económico adelantaron que no habrá cambios drásticos en el rumbo de la política económica. En ese sentido, señalaron que se continuará estimulando la actividad industrial y el mercado interno, con foco en la recuperación del salario y el empleo.



Fuentes de Casa Rosada confirmaron que “habrá anuncios económicos esta semana para atender el reclamo de la gente que la está pasando mal”. En ese sentido, anticiparon: “algunas de esas iniciativas estarán vinculadas a las jubilaciones, que sufrieron pérdida del poder adquisitivo entre el 2015 y 2019 y aún continúan bajas”.



En la misma línea, aparecen en la hoja de ruta del Gobierno el aumento del salario mínimo, cuya revisión está planteada para el 30 de septiembre y la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que, como anticipó este medio, se confirmara por un decreto del Poder Ejecutivo este mes.



Más allá de que no se esperan grandes volantazos en la política económica, desde el ejecutivo sí apuntan a acelerar la agenda de reactivación para que la recuperación que hoy catalogan como “heterogénea” se extienda a más sectores. En ese sentido, Alberto Fernández participará este martes de la inauguración de una obra de gran envergadura en Almirante Brown y pondrá en marcha 25 obras en 14 provincias.



Este lunes, luego de la contundente derrota electoral, Alberto Fernández encabezó reuniones con los ministros que representan a áreas que el Gobierno considera fundamental para reactivar la economía: Jorge Ferraresi de Desarrollo Territorial y Hábitat, Gabriel Katopodis de Obras Públicas y Juan Zabaleta de Desarrollo Social.



Previamente, el Presidente participó junto al Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, del lanzamiento del nuevo Compre Argentino que impulsará una mayor participación de la industria nacional en las compras públicas. Buscarán generar un ahorro de divisas de u$s500 millones anuales y 30 mil nuevos empleos.



La industria continuará siendo uno de los ejes centrales de la campaña y de la gestión. Como anticipó Ámbito, se desplegará un ambicioso plan de financiamiento que alcanzará a las empresas en distintos niveles. Uno de los puntos fundamentales es una nueva línea de crédito para la inversión productiva que otorgará hasta $1.000 millones a través del Banco Nación con una tasa del 22%.



Al mismo tiempo, de cara a las elecciones de noviembre, el Presidente continuará visitando empresas que realizan inversiones o que recuperaron su producción. Se espera que antes de presenciar el avance del mejoramiento urbano de la Avenida República Argentina, participe de una recorrida en la fábrica de Ball Corporation en el Parque Industrial Burzaco.