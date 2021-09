Aumentan la estimación de producción de trigo a 20,5 millones de toneladas

"Las tormentas que comenzaron el primero de septiembre y se han prolongado hasta hoy, terminaron con tres meses de falta de agua en la región pampeana", indicó la entidad bursátil en su informe mensual sobre estimaciones agrícolas.



Para la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estas precipitaciones "marcaron un hito porque dejan atrás un escenario muy diferente".



Según sus cálculos, hace solo un mes se proyectaba una producción de 20,1 millones de toneladas, con un "panorama que se agravaba con 650.000 hectáreas regulares a malas".



"Pero con estos 8 días de lluvias, la proyección cambia de dirección y se estima un horizonte productivo de 20,5 millones de toneladas de trigo. Este guarismo surge de tener en cuenta 6,9 millones de hectáreas sembradas y 200 mil hectáreas que no llegarían a ser cosechadas".



Para la entidad, "las lluvias llegaron a tiempo para gran parte del trigo de la región pampeana que retomará su crecimiento, casi sin sacrificar potencial de rinde en las principales provincias productoras".



Cabe señalar que una semana atrás los especialistas de la Bolsa rosarina proyectaban en Buenos Aires 150.000 hectáreas entre regulares a malas, 180.000 en Córdoba y 100.000 en Santa Fe.



"Los cultivos en general están sanos, con una presencia muy baja de enfermedades, sin plagas importantes ni problemas de malezas por la buena implantación. Con la excelente fertilización realizada este año, se espera una recuperación muy importante tras las lluvias", concluyó.



Por su parte, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) si bien no elevó la estimación de producción, que mantuvo en 19 millones de toneladas, remarcó la mejora en la condición del cultivo.



Según la BCBA, el 78,7% del área estimada en 6,5 millones de hectáreas presenta una condición de cultivo entre normal y excelente, 9,3 puntos porcentuales más que hasta la semana pasada.



"El aporte hídrico generado por el paso de Santa Rosa durante la semana pasada ocurrió oportunamente para la transición del cereal desde macollaje hasta espigazón. No obstante, se prevé que la condición de cultivo continúe mejorando en los próximos días luego los eventos de lluvias registrados esta semana", concluyó.