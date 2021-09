La Mesa de Enlace define bajo qué modalidad será reclamo por el cepo a la carne

La Mesa de Enlace se reunió en la mañana de este jueves para analizar los pasos a seguir, en el marco de la planificación de las acciones gremiales que implementarán tras la intervención en el mercado de ganados y carnes, y la prórroga del cierre parcial de exportaciones dispuestas por el gobierno nacional.



El encuentro fue en la sede central de Federación Agraria Argentina, en Rosario, provincia de Santa Fe. Una vez más, las máximas autoridades de las cuatro entidades que nuclean a los productores agropecuarios coincidieron en destacar el “enorme error cometido por las decisiones oficiales que hicieron que perdiéramos todos”.



Y señalaron: “Lo dijimos cuando cerraron las exportaciones años atrás. Lo repetimos cuando lo volvieron a hacer este año, luego de haber constatado los pésimos resultados que tuvo la aplicación de estas políticas. Es una gravísima decisión cuyos efectos ya estamos sufriendo y, no dudamos, se profundizarán en el tiempo si no la revierten”.



Luego añadieron: “Estamos definiendo con nuestras bases bajo qué modalidad nos manifestaremos. El objetivo de la Mesa de Enlace es no sólo solucionar el tema de la carne vacuna, sino también poder atender y dar respuesta a las problemáticas de las distintas producciones de las economías regionales que sufren (al igual que el resto de la sociedad) la inflación y las pésimas políticas macroeconómicas”.