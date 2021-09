Se profundiza la caída del Botcoin y continúa la incertidumbre en los inversores

Bitcoin (BTC) cayó bruscamente el día de ayer, alcanzando un mínimo de u$s42,843, que en ese momento equivalía a una caída del 19% en el día. Sin embargo, si bien se ha recuperado ligeramente desde entonces continúa con una tendencia a la baja. En su debut en El Salvador, Bitcoin cayó más del 9%. Si bien el rebote ha sido significativo para los analistas, los indicadores muestran signos bajistas que advierten una posible reversión de la tendencia pero no de forma automática.



La criptomoneda, que había encadenado seis sesiones al alza (entre el 1 y el 6 de septiembre) y había rozado los u$s52.000, ronda los u$s45.000. El desplome se dio el día de ayer cuando El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en dar curso legal al Bitcoin al entrar en vigor la norma aprobada en junio por la Asamblea Nacional.



Un analista explicó su teoría de la fuerte caida del precio del BTC en las últimas horas y la comparó con la sucedida en marzo del 2020.



Desde ayer, todos los agentes económicos están obligados a aceptar la criptomoneda como forma de pago en ese país centroamericano. La adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador (junto al dólar estadounidense) estuvo marcada por el rechazo de cientos de ciudadanos que salieron a las calles a protestar.



El Ether, la segunda criptodivisa más usada, también cayó con fuerza. La criptomoneda de la red Ethereum bajó ayer un 13,6 %, el mayor descenso desde junio.



El precio del Ether ronda los u$s3.00, el nivel más bajo desde finales de agosto y también continúa en caída. En las últimas 24 hs, bajó casi un 11%, también con una leve recuperación. Por último, se mantiene la mala racha de ocho de las diez criptomonedas principales: la mayor caída es de XRP (-16,35%) y la que menos cayó es Solana (-8,99%). La palabra de los especialistas

"Demasiado entusiasmo", así explicó Mike Novogratz, CEO de Galaxy Investment Partners, la corrección del Bitcoin. El famoso inversor en criptoactivos, alude a la sobrecompra de las 'altcoins', pero se declara abiertamente optimista y alcista en una entrevista con Bloomberg.



"El mercado de las criptomonedas ha estado funcionando con fuerza durante las últimas ocho semanas y ha excedido sus valoraciones", destacó.



"Se ha producido una gran toma de conciencia de que las 'criptos' no son sólo el Bitcoin que se compra como cobertura contra la mala política monetaria y fiscal. Lo más importante es que es la web 3.0", dijo Novogratz. "Ningún inversor quiere perderse el próximo Internet. Creo que nos hemos entusiasmado demasiado y esto ha sido un poco de aire que se ha desprendido del globo", declaró.



Consultado por si el accidentado lanzamiento del Bitcoin como moneda legal en El Salvador, que ha presentado problemas técnicos a los que se apunta como catalizador de los recortes, Novogratz aseguró que los fallos técnicos que obstaculizaron la iniciativa se suavizarán con el tiempo.



"Supongo que la verdadera cuestión es volver dentro de seis o doce semanas y hablar de cómo está funcionando para la gente de El Salvador y para el propio sistema", dijo Novogratz. "Hacer cosas a escala no es fácil. Tengo mucha fe en que lo harán bien", sentenció.



Para otros analistas, el Bitcoin sigue siendo muy alcista en términos de medio y de largo plazo, lo que no quita para que en el corto podamos ver más caídas.