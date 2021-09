Afirman que los depósitos privados en dólares crecen 8,5% en 2021

La estabilidad de las brechas cambiarias en los últimos meses, la reactivación económica y el aumento del nivel de reservas internacionales en el Banco Central (BCRA) son algunos de los factores que explican la recuperación de los depósitos en dólares del sector privado que, después de tres años en caída, crecen 8,5% en lo que va de 2021, según un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav).



El trabajo destacó que en julio de este año el total de los depósitos en dólares ascendió a US$ 18.886 millones, mientras que los depósitos del sector privado alcanzaron los US$ 16.290 millones, unos US$ 1.178 millones por arriba del nivel con el que habían cerrado el año pasado, según datos del Banco Central (BCRA).



Este fenómeno se vio acompañado por las compras netas de divisas del BCRA que, desde el 5 de abril al 26 de agosto del corriente año, completaron 80 jornadas en positivo, 13 con saldo neutro y solo en 6 en las que se computaron ventas netas de divisas.



"Al 26 de agosto del año 2021 las compras de divisas por parte del BCRA ascendieron a US$ 198 millones y registraron el noveno mes consecutivo con saldo positivo", marcó el informe sobre Estabilidad Cambiaria de la Undav.



Esto quiere decir que en los meses de enero (US$ 157 millones), febrero (US$ 633 millones), marzo (US$ 1.476 millones), abril (US$ 1.373 millones), mayo (US$ 2.089 millones), junio (US$ 727 millones) y julio (US$ 714), el resultado fue positivo.



"Desde diciembre del año pasado, el BCRA computó compras por US$ 7.976 millones", apuntó el documento.



En cuanto a la estabilidad del tipo de cambio, las brechas cambiaras "mostraron un comportamiento levemente alcista debido a la incertidumbre generada por la proximidad de las elecciones legislativas".



"Al 2 de septiembre del año 2021 las brechas entre el dólar MEP y el CCL con respecto al tipo de cambio oficial mayorista se ubican en torno al 74%; a su vez, la diferencia entre el dólar ilegal y el oficial mayorista alcanzó el 85%", señaló el informe.



Y agregó: "El crecimiento experimentado en las cotizaciones paralelas son producto del contexto electoral, puesto que el Banco Central se encuentra con capacidad para mantener el valor de la divisa norteamericana".



En ese sentido, las reservas internacionales alcanzaron el 26 de agosto los US$ 46.188 millones, la cifra más alta desde 2019, luego de que el 23 de agosto el país recibiera por parte del FMI US$ 4.334 millones en concepto de DEG (Derechos Especiales de Giro).



"De igual modo, el principal factor que permitió una menor presión sobre los tipos de cambios fue el financiamiento neto positivo de la administración nacional a través del mercado de capitales", señaló el informe, que destacó que en enero y febrero de este año la asistencia al Tesoro por parte del BCRA fue nula.



"La menor necesidad de monetización del déficit fiscal contribuyó a estabilizar las brechas en los últimos seis meses. Sin embargo, la contienda electoral ha generado incertidumbre económica, con consecuencias sobre las cotizaciones alternativas", concluyó el informe.