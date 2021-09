Bajaron los precios del trigo y el maíz; la soja se mantuvo estable

Por soja con entrega inmediata, contractual y para fijaciones la oferta se mantuvo sin cambios en US$ 340 la tonelada; mientras las fijaciones en moneda local se pactaron a $ 33.235.



En tanto, el trigo con entrega disponible y contractual se comercializó a US$ 225 la tonelada, una caída de US$ 5 con respecto al día viernes.



Además, se ofrecieron US$ 230 para las entregas entre noviembre y diciembre, una merma de US$ 5 entre ruedas; enero/febrero permaneció en US$ 240 y marzo en US$ 245.



Por su parte, el maíz con descarga inmediata y contractual cerraron a US$ 185, una caída de US$ 5 sobre la jornada previa; octubre mejoró US$ 5 hasta 190; noviembre sin cambios en US$ 198; y diciembre finalizó en US$ 195.



Asimismo, marzo de 2022 se mantuvo en US$ 190; abril/mayo cayeron US$ 5 en ambos casos hasta los US$ 185; y no hubo posiciones abiertas para los meses de junio y julio.



Por último, el girasol con entrega inmediata permaneció en los US$ 400 y la entrega entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 se mantuvo en US$ 350 por tonelada.