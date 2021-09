Empresarios metalúrgicos prevén contratar nuevos trabajadores

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) señaló hoy que más de la mitad de los empresarios del rubro "está considerando tomar nuevos trabajadores durante los próximos seis meses, para cubrir la demanda originada por el crecimiento del sector".



Los principales perfiles a cubrir en la actividad, se indicó, son los de soldadores, con una demanda del 30% y operadores y programadores de equipos CNC, 15%.



El relevamiento planteó que entre las principales barreras manifestadas por los empresarios encuestados para contratar más personal se encuentran "el pago de doble indemnización frente a despidos.



El 76% de los consultados señaló ese factor como el principal, "a pesar de que la normativa vigente establece que esta norma no se aplica a las contrataciones posteriores a la entrada en vigencia del decreto 34/2019 que es del 13 de diciembre de 2019".



Además, el 65% de los industriales metalúrgicos mencionó a "la incertidumbre macroeconómica como el segundo factor por el cual no contratan más empleados".



El informe recordó que el sector "posee una baja tasa de rotación de personal, mientras el tiempo promedio de permanencia de los trabajadores metalúrgicos es de 13 años".



Adimra destacó asimismo que el 84% de las empresas aplica algún tipo de política de retención de personal, con el objetivo de "fomentar el sentido de pertenencia".



La asociación informó, por otra parte, que en el primer semestre la tasa de ausentismo metalúrgica se ubicó en torno al 11,2% y registró una caída respecto de los semestres anteriores, pero se ubica 4% por encima de las tasas previas a la pandemia.



Las principales razones del ausentismo laboral (25%) estuvieron vinculadas a contagios de Covid-19, "pero si se tienen en cuenta todos los factores vinculados a la propagación del virus, comprenden más de la mitad de las causas", de acuerdo al informe.



El relevamiento detectó además que "el 61% de los empresarios otorgó premios por presentismo o puntualidad durante el primer semestre".



De este modo se registró un ausentismo de 9,9% en aquellas empresas que otorgaron premios, mientras que en las empresas que no los otorgaron la tasa ascendió a 12,8%.