Transportistas de carga confirmaron un paro para el próximo lunes

Este miércoles, habían anticipado que podían llegar a salir a las rutas para pedir mejoras en las condiciones de trabajo. “Los transportistas entrerrianos, al igual que sus pares del resto del país, se están viendo afectados por nuevas y costosas imposiciones, que ponen en riesgo la supervivencia misma de la actividad”, habían dicho y anticiparon: “Si se insiste con las nuevas exigencias, los transportistas no tendrán otra opción que salir a protestar a las rutas”.



Ahora que hicieron el anuncio de un paro, señalaron que “tal medida es necesaria como también, que el ciudadano entienda y comprenda, el porqué de nuestros reclamos. Es cierto que no somos los únicos quienes sienten estos atropellos constantes ante la falta de participación y la poca empatía con nuestro sector como el de muchos otros sectores sociales, en los concilios, reformas, o aprobación en las nuevas regulaciones”.



Además, se preguntaron: “si las personas que toman esas decisiones, ¿se plantean cómo será la convivencia con esos cambios? ¿Qué tan de acuerdo se puede estar, cuando los resultados muestran a la luz su clara negatividad? Afectando el día a día del trabajador, que se siente en una lucha constante, contra una forma de política que no muestra un futuro claro, ni menos próspero”.



Párrafo aparte, aseguraron: “Sin financiación económica que respalde el cumplimiento de la ley, se nos hace imposible sostener toda la cadena burocrática, técnica, legal y gremial. El sector productivo debe recibir incentivos reales y palpables para crecer económicamente. Esta es la realidad de todo el sector industrial, siendo el transporte automotor un fusible que nos pone en alerta constante, frente a esta situación”.



Por último, señalaron que “la decisión de hacer el paro es el resultado de oídos sordos, hemos tenido la perseverancia de no llegar a este momento. Sabemos de la gran crisis que está atravesando nuestro país, por eso queremos lograr que se escuchen nuestros reclamos y sirva de antecedente a todo el pueblo entrerriano, lograr una participación justa en la toma de decisiones y representantes idóneos en los altos cargos.



Por su parte, Herminio Ludi, uno de los referentes del sector, informó "iremos a la autovía 14 en Chajarí, Gualeguaychú; en la 127, en el Pingo; en la 12, en La Paz y otras ciudades, como en el ingreso al Túnel en Paraná. Allí estaremos con nuestros camiones y vamos a solicitar al resto de los colegas no transportar las cargas que no sean perecederas".



Desde el sector que se movilizará, se anunció que habrá piquetes en la ruta 18, en Villaguay, en el sur de Entre Ríos, y también se están organizando en el ingreso al puente Victoria-Rosario.



"Vamos a parar al costado de la ruta y allí reclamaremos pacíficamente, hasta que alguien de la CNRT o la Nación nos atienda y nos escuche, ya que esta gente, desde Buenos Aires, impone condiciones que son inaceptables, son casi como un robo, con nuevos controles, balanzas y otras medidas que son recaudatorias, justo en medio de una campaña electoral", aseveró a UNO el dirigente entrerriano.