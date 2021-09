Cómo sacar un Crédito a Tasa Cero para monotributistas por hasta $150.000

Desde la semana pasada, 1,5 millones de monotributistas tienen la posibilidad de acceder a nuevos Créditos a Tasa Cero por hasta $150.000. Según pudo averiguar Ámbito, en los primeros tres días de vigencia, la AFIP aprobó más de 80.000 solicitudes de pequeños contribuyentes.



¿Cómo sacar el crédito?

En primera instancia, los monotributistas tienen que ingresar con clave fiscal en afip.gob.ar o desde el portal de Monotributo monotributo.afip.gob.ar y acceder desde el buscador al servicio “Crédito Tasa Cero”.



El sistema le informará a cada contribuyente si cumple con los requisitos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Productivo e informará los motivos a quienes no puedan disponer del préstamo.



Paso a paso, cómo pedir los Créditos Tasa Cero:



- Indicar el monto del crédito que desea tramitar cada contribuyente.

-Informar un correo electrónico y seleccionar la entidad bancaria a la cual pertenece la tarjeta de crédito donde se acreditará el crédito. Las entidades bancarias acreditarán los fondos solicitados en un solo desembolso en dicha tarjeta. Quienes no cuenten con dicho medio de pago deberán seleccionar una entidad bancaria que le emitirá una tarjeta para recibir allí el crédito.

-Corroborar los datos y, de ser necesario, editarlos desde la opción “Modificar datos”.

-Descargar la constancia del trámite de la solicitud.

-Contactar, a partir del día siguiente, a la entidad bancaria elegida para finalizar el procedimiento.



Los préstamos contarán con 6 meses de gracia y la devolución se realizará en 12 cuotas sin intereses. Los pequeños contribuyentes tienen tiempo para realizar el trámite ante la AFIP hasta el 31 de diciembre de 2021 y dispondrán hasta el 20 de enero de 2022 para completar la solicitud en la entidad bancaria emisora de su tarjeta de crédito.



Requisitos para tramitar en la AFIP los Créditos a Tasa Cero

En esta oportunidad, pueden tramitar un Créditos a Tasa Cero quienes hayan facturado hasta un 20% más que el piso de su categoría. De esta forma, a diferencia de lo ocurrido con la ronda anterior de préstamos sin interés, no solo se incluyó a quienes tuvieron caídas en 2020 por efecto de la pandemia.



Otros requisitos para poder acceder a este beneficio son:



-Estar adherido al Régimen Simplificado desde, al menos, el 31 de mayo de 2021.

-Tener domicilio fiscal electrónico.

-No prestar servicios en el sector público nacional, provincial o municipal.

-No percibir ingresos por estar en relación de dependencia o por jubilación.

-No estar, al 30 de junio de 2021, en situación crediticia 3, 4, 5 o 6 informada por el BCRA.

-No revestir la condición de sucesión indivisa.

-No haber sufrido la ejecución de la garantía FOGAR por el crédito a tasa cero obtenido en el marco del Programa ATP.



Según las estimaciones oficiales, los parámetros actuales permiten que 6 de cada 10 monotributistas “puros”, es decir, aquellos que no tienen otra fuente de ingresos por estar en relación de dependencia o por jubilación, están habilitados para iniciar los trámites.



Montos máximos según categoría

El monto máximo que pueden solicitar los monotributistas depende de la categoría en la que se encuentren registrados al 30 de junio (previo a la última recategorización):



-Categoría A hasta $90.000

-Categoría B: hasta $120.000

-Resto de las categorías: hasta $150.000



En tanto, el mínimo de los Créditos a Tasa Cero previsto por la normativa es de $10.000.

