Previaje, paso a paso: cómo ahorrar en las vacaciones y acceder a los descuentos

Beneficios

Cómo funciona Previaje

Cuál es el monto mínimo de compra

Cuánto se puede gastar y en qué rubros o servicios

En qué rubros se puede utilizar el crédito

Cómo acceder, paso a paso

El Gobierno extendió el plazo de Previaje para quienes compren paquetes o contraten servicios para viajar en un mes clave para la reactivación del turismo en la Argentina.A mediados de agosto se hizo oficial la vuelta del programa Previaje que se aplicó durante la temporada 2020/2021 en todo el país y movilizó a unos 600.000 argentinos, lo que se tradujo en una inyección de $15.000 millones en el turismo, uno de los sectores más golpeados por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus.El Régimen de Incentivos a la Preventa de Servicios Turísticos Nacionales Previaje devuelve un 50% de los gastos realizados de forma anticipada en el ámbito turístico -transporte, alojamiento, excursiones, entre otros- en crédito que puede usarse nuevamente en el sector una vez en el destino.El período para hacer compras anticipadas es desde agosto hasta diciembre de 2021 y el crédito otorgado podrá utilizarse desde noviembre 2021 hasta diciembre 2022.Para acceder al Plan Previaje, todo gasto realizado en la industria del turismo deberá ser ingresado en el sistema del programa según la fecha de viaje elegida. El cronograma para pedir el beneficio del 50% queda así:-El dinero devuelto por las compras realizadas entre el 12 de agosto y el 15 de septiembre de este año podrá ser cargado hasta el 20 de septiembre y utilizado a partir del 1° de noviembre del 2021.-El dinero devuelto por las compras realizadas entre el 1° de septiembre y el 30 de septiembre de este año podrá ser cargado hasta el 20 de octubre y utilizado a partir del 1° de diciembre del 2021.-El dinero devuelto por las compras realizadas entre el 1° de octubre y el 31 de octubre de este año podrá ser cargado hasta el 20 de noviembre y utilizado a partir del 1° de enero del 2022.-El dinero devuelto por las compras realizadas entre el 1° de noviembre y el 31 de diciembre de este año podrá ser cargado hasta el 31 de diciembre y utilizado a partir del 1° de febrero del 2022.Respecto a los montos mínimos, la reglamentación establece que, para acceder al beneficio, se debe presentar una compra (o más) que sumen al menos $ 10.000 pero todas las facturas presentadas deben acreditar gastos superiores a los $ 1000. Es decir: no se puede cargar un gasto por $ 9500 y otro por $ 500 en el sector ya que este último no se toma en cuenta.Todo trámite a realizarse para la emisión de la Tarjeta Precargada que otorga el Banco Nación, además de información complementaria, puede encontrarse en Inicio | preViaje Los beneficios que se otorguen dentro del Previaje tienen un mínimo de $5.000 y un máximo de $100.000 por persona mayor de 18 años. Si un grupo familiar es integrado por varios mayores de 18, cada integrante podrá generar beneficio siempre que la factura esté emitida a su nombre.-Servicios de alojamiento en campings y/o refugios de montaña, hoteles, hosterías, cabañas, bungalows, aparts y residenciales similares, excepto por hora, hospedaje en estancias y albergues juveniles y servicios en apartamentos de tiempo compartido;-Agencias de viajes: servicios de empresas de viajes y turismo, y servicios de agencias de turismo;-Transporte: aerocomercial regular de cabotaje de pasajeros y terrestre de larga distancia regular.-Servicios de excursiones y/o traslado de trenes especiales y servicios de excursiones lacustres, fluviales y marítimas con fines turísticos, servicios de transporte automotor de pasajeros para el turismo, servicios de alquiler de equipos de transporte terrestre sin operación ni tripulación;-Servicios de centros: de esquí, de pesca deportiva, de turismo salud, turismo termal y/o similares, turismo aventura, ecoturismo o similares y otros centros de actividades vinculadas con el turismo;-Bodegas, jardines botánicos, zoológicos, parques de diversiones, parques temáticos, entretenimientos, esparcimiento y ocio, explotación de playas y parques recreativos, museos y preservación de lugares y edificios históricos;-Cines, espectáculos teatrales y musicales y servicios de agencia de venta de entradas.El crédito podrá ser utilizado en cualquier prestador del rubro turístico en todo el país. No es necesario que el prestador esté inscripto en PreViaje, sólo debe pertenecer a los rubros turísticos habilitados por el programa y tener posnet para poder cobrar con tarjeta (en caso de tener la tarjeta física) o para poder generar el QR (en caso de usar la Billetera Virtual BNA+). Una vez activado el crédito del Previaje, este puede ser utilizado para las siguientes actividades y/o consumos:-Servicios de alojamiento en campings y/o refugios de montaña, hoteles, hosterías, cabañas, bungalows, aparts y residenciales similares, excepto por hora, hospedaje en estancias y albergues juveniles y servicios en apartamentos de tiempo compartido;-Agencias de viajes: servicios de empresas de viajes y turismo, servicios de agencias de turismo, y agencias de pasajes.-Transporte: aerocomercial de cabotaje, terrestre de larga distancia y servicios de excursiones y/o traslado de trenes especiales y servicios de excursiones lacustres, fluviales y marítimas con fines turísticos, servicios de transporte automotor de pasajeros para el turismo, servicios de alquiler de equipos de transporte terrestre sin operación ni tripulación; y sus respectivos servicios de explotación de terminales;-Guías de turismo, instructores de algún deporte vinculado a la actividad turística, permanentes y/o estacionales;-Servicios de centros: de esquí, de pesca deportiva, de turismo salud, turismo termal y/o similares, turismo aventura, ecoturismo o similares y otros centros de actividades vinculadas con el turismo;-Alquiler de bienes: bicicletas, motocicletas, equipos de esquí, kayaks y otros artículos relacionados con el turismo;-Bodegas, jardines botánicos, zoológicos, parques de diversiones, parques temáticos, entretenimientos, esparcimiento y ocio, explotación de playas y parques recreativos, museos y preservación de lugares y edificios históricos;-Gastronomía: cafés, bares y confiterías, restaurantes, cantinas, restaurantes y cantinas con espectáculo, servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo-Actividad comercial en terminales de aeropuertos, y zonas francas que dependan de la actividad turística;-Servicios de salones de baile y discotecas;-Productos regionales: cadena de elaboración del chocolate, helados, alfajores, cervezas artesanales y otros comestibles;-Otros servicios: venta de artículos y artesanías regionales, venta de artículos y artesanías regionales en ferias, antigüedades, talabartería de cuero, plata, alpaca y similares; y-Cines, producción de espectáculos teatrales y musicales, y servicios de agencia de venta de entradas.-Registrarse: ingresar a www.previaje.gob.ar y registrarse con la cuenta personal de Mi Argentina.-Buscar un prestador: se debe confirmar si el prestador está inscripto en el Programa y, a partir de ahí, se puede hacer las compras correspondientes.-Crear el "viaje": cargar los datos de origen, destino, fecha de salida y regreso, entre otros.-Cargar los comprobantes: se aceptan facturas y/o recibos B y C así como también boletos de transporte.-Crédito a favor: una vez validados los comprobantes se recibirá el crédito en una tarjeta precargada o a través de BNA+-Usar el crédito: se podrá utilizar desde la fecha del viaje y hasta el 31 de diciembre del 2022 en toda la cadena turística. Fuente: (ElCronista)