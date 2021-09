TravelSale: suben 60% las ventas de paquetes de viajes por Argentina

Las empresas de turismo incrementaron sus ventas un 60% en el primer día de la feria turística online TravelSale 2021, cuya actividad se ve favorecida al coincidir sus ofertas y promociones con el plan Previaje del Gobierno. Así, Argentina se ubicó al tope de sus búsquedas y generó una suba de hasta el 50% en el tráfico de visitantes, según sus organizadores.En esta sexta edición del evento, que comenzó este martes y continuará hasta el domingo próximo, participan más de 40 empresas de viajes y turismo que ponen a disposición sus productos y servicios con descuentos, opciones de financiación, beneficios y alternativas exclusivas para esta oportunidad.TravelSale es organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), con el apoyo de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Su objetivo central es fomentar la diversidad de propuestas de viaje y el crecimiento de este tipo de transacciones para el consumo en turismo.Se trata de una acción colaborativa entre agencias, que desarrollan una campaña comercial agresiva para incentivar operaciones mediante oportunidades únicas para viajar a nivel nacional e internacional, comercializadas por esos mismos comercios, que son el mayor canal minorista de ventas de viajes del país.El balance de la primera jornada, además de los incremento de ventas de productos mayormente nacionales y de tráfico de usuarios mencionados, revela que las agencias de viajes sumaron a sus ofertas online más de 650 ofertas generadas exclusivamente para estos días.La estadística de mayores búsquedas por categorías tiene en su Top 3 a la Argentina, seguida de las ventas "Last Minute" de temporada de invierno y los destinos de Sol y Playa.En cuanto a los destinos nacionales, los tres más buscados son San Carlos de Bariloche, El Calafate y Mendoza, en tanto el Top 3 de las preferencias del exterior lo integran Miami, Madrid y Cancún.El presidente de la Faevyt, Gustavo Hani, sostuvo que “Travel Sale es una gran vidriera para las empresas de viajes y turismo, y nos pone particularmente contentos poder estar lanzando una edición este año en un contexto tan complejo donde, más que nunca, el turismo necesita oportunidades para reactivarse".El también presidente de la Cámara Argentina de Turismo agregó que esta edición "no solo pondrá a disposición beneficios y descuentos para viajar a diferentes destinos sino que coincidirá, además, con la iniciativa Previaje impulsada por el Ministerio de Turismo (y Deportes) de la Nación, lo cual permitirá contar con opciones destacadas para viajar por el país”.Desde Faevyt también señalaron en un comunicado que "la expectativa de crecimiento de ventas durante la acción es duplicar y hasta triplicar con respecto a las últimas semanas", debido a que "muchos viajes requieren conversaciones y acuerdos, y el ciclo de éstos es más largo, no se compran impulsivamente".Algunas agencias tuvieron un crecimiento importante en el tráfico de visitanes en sus canales, como ocurrió con la agencia de viajes Almundo, que “en las primeras horas de la acción, la landing de Travel Sale tuvo un 5.000% de crecimiento", según su CEO, Francisco Vigo.El directivo de esta compañía de CVC Argentina -filial de la mayor operadora brasileña, del mismo nombre- destacó que "los usuarios eligieron comprar sus vacaciones a Madrid, Miami y Barcelona, y (entre) los que eligieron Argentina, el destino más elegido fue Bariloche. El incremento de nuestras ventas es de un 50%”.La gerenta de Marketing de Volalá, Magalí Alvarez Howlin, manifestó que “respecto a una semana normal, el tráfico en nuestra web se duplicó" y puntualizó que "en la primera mitad de la jornada inicial, las ventas igualaron a las de toda la semana anterior".La empresaria añadió que "las expectativas que tenemos son de lograr que se triplique a un día normal" y precisó que en su caso "los destinos más vendidos para el exterior son Miami, Cancún y Madrid, y en cuanto a Argentina, San Carlos de Bariloche es el más solicitado”.Desde Tangol Tours, la gerenta de Producto, Daniela Miñana Vior, comentó que “en lo que lleva la acción, hemos recibido visitas a la web que han ingresado desde TravelSale", a través de las cuales "los tres destinos más consultados de Argentina fueron El Calafate, Puerto Iguazú y Mendoza”.Para impulsar el atractivo por nichos determinados, desde Faevyt, anunciaron que durante los próximos días se dinamizarán temáticas específicas para los que se encuentran entre los más elegidos por los turistas con acciones como “Martes de Ciudades”, que se concretó este martes, o el Miércoles de Destinos Argentinos, que se desarrolla en esta jornada.Las siguientes acciones serán “Jueves de Montaña”, mañana; “Viernes de Playa”; “Sábado de Escapadas”; y, en el último día de ventas, “Domingo de Remate”.Las promociones, ofertas y novedades, así como las propuestas de productos en general que presentan las empresas en este 6º TravelSale se pueden consultar en los sitios y redes sociales www.travelsale.com.ar www.facebook.com/TravelSaleAR y @travelsaleAr.