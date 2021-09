Las exportaciones argentinas hacia Brasil llegaron al máximo nivel en tres años

"Las exportaciones argentinas hacia Brasil se expandieron un 60% interanual en agosto, al sumar US$ 1.003 millones, el octavo incremento consecutivo y el registro más elevado desde agosto de 2018", destacó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.



Afirmó que "las importaciones desde aquel destino fueron de US$ 1.119 millones y mostraron un aumento del 54,8% frente a agosto de 2020".



"El saldo comercial para Argentina arrojó un déficit de US$ 116 millones, marcando un retroceso de 29,9% mensual", indicó.



Aclaró que "no obstante, se observa un avance del 20,9% en la comparación interanual, ya que en igual mes de 2020 se verificó un déficit de US$ 96 millones, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Economía de Brasil".



En ese sentido, el comercio bilateral entre Argentina y Brasil fue de US$ 2.122 millones en el octavo mes del año, un 57,2% superior al valor obtenido en 2020 y el mayor valor en los últimos tres años.



Asimismo, el intercambio tuvo un incremento del 6,4% respecto del mes anterior.



"La suba de las exportaciones de Argentina hacia Brasil (60%) correspondió a Vehículos de motor para transporte de mercancías, Trigo y centeno sin moler y Vehículos de turismo, mientras que el incremento en las importaciones argentinas (54,8%) se explicó principalmente por Minerales de hierro y sus concentrados, Piezas y Accesorios de vehículos automotores y Vehículos de turismo", precisó.



Con relación a los destinos, la Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 4.052 millones) y Estados Unidos (US$ 4.005 millones).



A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina también se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 9.464 millones) y Estados Unidos (US$ 2.770 millones).



Respecto del acumulado del año, en el período comprendido entre enero y agosto, el flujo de comercio entre ambas economías se incrementó un 49,5% interanual al alcanzar US$ 14.982 millones, mientras que el déficit comercial de Argentina mostró un crecimiento de 221%, al situarse en US$ 677 millones.



La cámara señaló que en el segundo trimestre del año, el PBI de Brasil se contrajo un 0,1% respecto al trimestre anterior, aunque mejoró un 12,4% en la comparación interanual.



La consultora Ecolatina también analizó los resultados del intercambio y sostuvo que "el aumento en el comercio se dio tanto por el lado de las importaciones como de las exportaciones, que crecieron ambas a ritmos similares".



"Considerando que el comercio global se vio golpeado por la pandemia en 2020, es más adecuado comparar el intercambio bilateral con el de 2019, año que no se vio afectado por ella", puntualizó.



En ese sentido, manifestó que tanto las compras como las ventas ya superan sus valores de entonces.



Al comparar con agosto de ese año, las exportaciones fueron 21% superiores y las importaciones 29% mayores.



"El crecimiento del intercambio comercial es el reflejo de la recuperación de ambas economías. Sin embargo, también implica para nuestro país un mayor uso neto de divisas, dado que la balanza comercial con Brasil es tradicionalmente deficitaria, más aún considerando que el crecimiento proyectado es mayor para Argentina (+7,0% anual) que para Brasil (+5,2%)", resaltó.



