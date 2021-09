El sector agroexportador liquidó u$s 3.000 millones en el mes de agosto

La liquidación de exportaciones del sector agrícola ascendió en agosto a US$ 3.049 millones, el máximo histórico para el mes, aunque un 13,35% inferior a los ingresos de julio, en el marco de un descenso estacional que ya estaba previsto por los analistas del mercado.El informe de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) agregó que en los primeros ocho meses del año la liquidación del sector agroexportador alcanzó a US$ 23.229,2 millones, un 74% más que en el mismo período del año pasado y, al igual que los números de agosto, un récord para el período.Las entidades precisaron que las vinculadas al agro "representan el 48 % de las exportaciones argentinas" y que en agosto las empresas del sector liquidaron la suma de US$ 3.049.781.726, "una marca histórica para este siglo en el octavo mes del año", con un declive mensual del 13,35% y un aumento interanual del 74,97%.Por su parte, el ingreso de divisas acumulado de la agroexportación en los primeros ocho meses del año alcanzó a US$ 23.229.238.627.La caída mensual estaba descontada por los analistas agropecuarios, teniendo en cuenta que el grueso de la liquidación del complejo oleaginoso tuvo lugar en la primera parte del año."Esos resultados se alcanzaron por los significativos esfuerzos logísticos a los que obligó la histórica baja del río Paraná", destacaron las entidades en un comunicado, en el que por otro lado reconocieron que "los precios internacionales de los commodities resultaron un atractivo que le dieron fluidez a las ventas de los productores".La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial.La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas."Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas", remarcaron CIARA y CEC. .Por tal razón, advirtieron que "las comparaciones estadísticas entre distintos períodos son generalmente imprecisas o inexactas ya que la liquidación de divisas está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos, que depende de diversos y cambiantes factores exógenos".Entre esos factores señalaron las "oscilaciones internacionales de precios, retracción de la oferta, distinto volumen y valor proteico de las cosechas, condiciones climáticas, feriados, medidas de fuerza sindicales, modificaciones regulatorias, barreras arancelarias y para arancelarias del exterior, exigencias fitosanitarias o de calidad de otros países", entre otros.Asimismo, en base a datos del INDEC, subrayaron que "el complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año pasado el 48 % del total de las exportaciones de la Argentina"."El principal producto de exportación del país es la harina de soja (14,2 % del total), que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial, que tiene actualmente una elevada capacidad ociosa cercana al 50%", seguido por el maíz (11 %) y el aceite de soja (6,9 %).