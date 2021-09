La venta de motos creció en la comparación interanual y en la mensual

La cantidad de motos patentadas en todo el país creció 32,2% interanual en agosto, al sumar 35.184 unidades, y en el sector estiman que la tendencia alcista se mantendrá en lo que resta del año, informó hoy la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).Al comparar con julio, se observó en agosto una suba del 11,1%, ya que en ese mes se habían registrado 31.669 motovehículos.De esta forma, en los ocho meses ya transcurridos de 2021 se patentaron 235.407 unidades, un 46% más que en el mismo período de 2020, en el que se habían registrado 161.244.En cuanto a la participación, no se observaron grandes cambios de posiciones en los primeros puestos con respecto a los últimos meses: Honda siguió liderando el mercado con 6.715 unidades, seguida por Motomel, que con 5.097 se afirmó en el segundo lugar por séptimo mes consecutivo.Corven, con 4.478, continuó en la tercera posición por cuarto mes consecutivo y dejó a Gilera cuarta, con 3.760 unidades. En el quinto escalón (por tercer mes seguido) se ubicó Zanella, con 3.605, superando a Keller, que con 2.254 motos patentadas, finalizó en la sexta posición.En cambio, en agosto se registraron cambios en cuanto al modelo más patentado: la Honda Wave 110S, que había recuperado su histórico liderazgo hace un par de meses, cayó a la cuarta posición y líder fue la Gilera Smash.Quedó segunda la Corven Energy 110, que estaba cuarta el mes pasado, y tercera la Motomel B110, que en julio estaba en la segunda posición.Completó el "top five" en el quinto puesto, sin cambios, la Keller KN 110-8.En este marco, el presidente de ACARA, Ricardo Salomé comentó: "agosto fue un mes de crecimiento para las motos, lo que se observa tanto en la comparación interanual como mensual, impulsado por el programa de financiación del Banco Nación, denominado Mi Moto, que ya está en su séptima etapa y sigue funcionando muy bien".No obstante, el dirigente aclaró que "sigue restringida la oferta de muchos modelos, lo que limita las posibilidades de crecer aún más. Pero en este mercado también es clave la financiación para el perfil de los compradores. La incorporación a los programas Ahora 12, 18 y 30 para la venta de motos, nos hace creer que este buen ritmo no se detendrá en esta segunda mitad del año".