Exportaciones de carne: “Se están equivocando de camino”, dijo Chemes

La Mesa de Enlace consultará a las bases para lanzar una medida de fuerza, que incluiría un cese de comercialización.

Así lo transmitieron los dirigentes de esa Mesa realizada en la Sociedad Rural de Santa Fe.Los dirigentes advirtieron en que no van a mantenerse en una posición pasiva y en cambio mostrarán el "malestar del campo"., dijo aque “, a lo que se ha producido hasta la fecha en estos tres meses, considerando que todo el daño que se ha producido hasta ahora es de 1085 millones de dólares, lo cual no es poca cosa y sobre todo por el momento que se vive en el país”.El tiempo nos dio la razón. Acá consumimos animales más livianos, de 200 kg, 300 kg que son terneras, y el aumento del precio de la carne que se ha producido durante los últimos meses y el año pasado ha sido producido por la influencia de la inflación que tiene el país, no por la exportación”.Al ser consultado respecto de la, aseguró que “puestos de trabajo se han perdido, pero no muchos. Pero lo más grave es que los puestos que siguen funcionando, se han reducido drásticamente los ingresos de los trabajadores en los frigoríficos. Al bajar la faena, lamentablemente baja el ingreso de las personas que trabajan en ese sector. El mismo sindicato lo está reconociendo.creyendo que con eso se va a dominar el precio”, destacó el dirigente gremial.En relación a las medidas que tomaría el sector, expresó que en el encuentro que mantuvieron este martes en Santa Fe, “se decidió un plan de medidas de protestas, donde seguramente cese de comercialización habrá. Vamos a estar muy activos manifestándonos en contra de estas medidas y mostrando a la opinión pública el daño que se está generando a la economía, en la gente”.