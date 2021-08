Empleados de comercio: así quedarán los sueldos con los aumentos de septiembre

¿Cuánto cobrarán los empleados de comercio desde septiembre?

El sector mercantil cerró un nuevo acuerdo paritario, para acercar los salarios a los índices de inflación previstos para el cierre de año, y además de los nuevos pisos salariales, se acordó unAhora bien, dicha “gratificación extraordinaria”, o ese pago en efectivo que se pagó por única vez desde la segunda quincena de agosto, no volverá a cobrarse,El gremio había acordado un aumento del 32% en abril, en cuotas, que ya incluía una recomposición para septiembre, pero ante las nuevas expectativas inflacionarias acordaron con las empresas una recomposición con ese porcentaje (9%), más el último bono.Con los aumentos pactados inicialmente, en septiembre el salario básico para la categoría, más un adicional no remunerativo de $9.058,55, lo que da un total de $65.674.51, publicóEn el caso del; se suma un adicional no remunerativo de $9.189,79, y en total el salario en septiembre quedaría en $66.625,96. El mismo monto le correspondería a un, según las escalas publicadas por la Federación Argentina de Empleados de Comercio., cobrará de básico en septiembre $57.231,15 más un adicional de $14.307,79 no remunerativo, que llevará el salario a $71.538,94 (sin antigüedad)., que recién se inicia debería cobrar desde septiembre $57.928,58 de básico, más $4.634,29 para alcanzar $62.562,87; y la categoría, más $4.647,41 (no remunerativo), para alcanzar $62.740,03.