Precios: Pymes destacan decisión de poner límites a grandes corporaciones

Empresarios pymes valoraron la decisión de la Secretaría de Comercio Interior de avanzar sobre el abuso de posición de parte de grandes empresas en sectores productores de insumos que inciden fuertemente sobre los precios finales de los productos, bajo el argumento de que existen "prácticas de grandes corporaciones que perjudican a las pymes y al consumo".



La semana pasada diversos representantes de firmas pymes se reunieron con la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, para iniciar un trabajo de investigación sobre el impacto en el sector de los aumentos en los costos de los insumos difundidos como el cartón, el aluminio, el plástico, el vidrio y el tetrabrick.



"Hay muchas situaciones injustas, donde los formadores de precios tienen acciones desleales con las pymes que nos proveemos de esos insumos", dijo Augusto Santucho, dirigente de la Confederación General Industrial (CGI), en diálogo con Télam.



Explicó que "los que tienen una posición monopólica u oligopólica, pero bien organizada, terminan implementando condiciones comerciales que son bastante nocivas y que en el mejor de los casos para el pyme, termina logrando trasladarlas al costo pero que para la sociedad son una desgracia".



Afirmó que "los aumentos de precios que hoy están ocurriendo en un montón de productos tienen que ver con esas situaciones", y subrayó que también sucede que otras prácticas habituales como "cobrar un dólar diferente en mercaderías que son importadas, cuando se importan al tipo de cambio oficial, retener producción antes de que vengan aumentos y limitar la venta".



Por eso ponderó que "el Estado, haciéndose presente y poniéndose al frente de peleas como esta, para nosotros es un paraguas protector y nos da ánimo para salir a hacer denuncias que son los instrumentos que el Gobierno necesita para avanzar en la defensa del sector pyme".



En la misma línea, el vicepresidente de la Fundación ProTejer, Marco Meloni, sostuvo que "lo más importante es cómo se está generando lo que siempre quisimos, especialmente las pymes, el ser escuchado y poder interactuar con el Estado".



A su criterio, "los sindicatos, el Estado y el empresariado tienen que articular, es algo que siempre pedimos y ahora se está dando".



Meloni señaló que "se dejó en claro que hay distorsiones en los precios a nivel energético, pero también en los insumos difundidos".



"Esa distorsión la estuvimos analizando a través de todos los canales, no sólo los productores de las grandes fábricas, sino los grandes distribuidores que muchas veces lo que hacen es cubrirse con un tipo de cambio distorsionado, no el oficial", señaló el dirigente pyme.



Y remarcó que "ese resguardo lo hacen no sólo los productores sino también los importadores cuyas importaciones las hacen al tipo de cambio oficial".



Por su parte, el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Julián Moreno, afirmó que "las prácticas abusivas de las grandes corporaciones perjudican a las pymes y al consumo", y ponderó "la decisión oficial de abrir una investigación en el ámbito de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para determinar si existe abuso de posición en sectores productores de insumos difundidos, utilizados principalmente en los envases de productos de consumo masivo".



"Esperamos que la iniciativa sea una herramienta adicional para combatir los aumentos abusivos de los insumos y por consiguiente la inflación, ya que esos incrementos de los insumos terminan trasladándose a los precios del mercado interno", indicó Moreno.



Señaló que la Ley de Defensa de la Competencia "es la herramienta con que legalmente cuenta la Secretaría", pero estimó que "que debería potenciarse mucho más para poder abordar estos abusos de manera preventiva en lugar de correctiva, es decir, que esta habitual práctica de las grandes corporaciones cese definitivamente".



En tanto, Silvio Prozzi, de la Mesa Nacional de Unidad Pyme, aseguró que "esta situación afecta principalmente a los pequeños y medianos productores de las distintas economías regionales de nuestro país quienes se ven impedidos de cumplir la en tiempo y forma sus contratos de comercialización".



"A modo de ejemplo, está el caso de los envases de vidrio transparente utilizados en el envasado de vinos, licores, conservas, tomate triturado, aceites. Algunos se consiguen escasamente a través de distribuidores a precios exorbitantes, situación que impacta gravemente en el costo final de estos productos, impidiendo a las pymes abastecer a los distintos mercados a precios competitivos", precisó Prozzi.



Remarcó que "estos insumos difundidos son producidos y controlados por grandes empresas concentradas, la mayoría extranjeras, lo que implica para los pequeños productores escaso poder de negociación".



Consideró que "es necesario establecer precios de referencia para estos insumos, diseñar indicadores de eficiencia en su abastecimiento y analizar si las exportaciones de envases provocan escasez en el mercado interno".