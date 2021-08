El Gobierno aseguró que ya trabaja en un esquema de segmentación tarifaria

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que el Gobierno ya trabaja en, mientras que, con relación al dólar, señaló que espera una flexibilización en el cepo cuando haya más oferta de divisas."Hacia adelante, el escenario que se viene es la segmentación porque está claro, como se ha dicho reiteradas veces y está muy estudiado, que, indicó el funcionario nacional., que tengamos una tarifa social que sea foco de los subsidios energéticos y el resto, algún mecanismo de reacomodamiento razonable y acorde a los ingresos de los hogares"., anticipó el titular de la cartera productiva en declaraciones radiales.De ese modo, subrayó: "Es un tema que se está trabajando, avanzando con base de datos e información para hacer un trabajo serio y que pueda reunir los resultados esperados".Respecto del, remarcó: "Es un tema complejo. No somos un Gobierno que esté a favor del cepo, de medidas tan restrictivas. Lamentablemente, es lo que nos tocó administrar al inicio de la gestión".Kulfas argumentó que "ya existía un cepo cambiario fruto de la brutal salida de capitales que empezó en abril de 2018 a pesar de recurrir a un préstamo histórico" con el Fondo Monetario Internacional."Somos muy críticos de esas medidas de liberalización extrema que implementó (el ex presidente Mauricio) Macri. Así le fue", cuestionó.Así, analizó:"Estamos trabajando en ir generando flexibilizaciones", sostuvo y puntualizó: "Esperamos flexibilizarlo un poco más, pero eso depende de que se genere una mayor oferta de divisas".En relación a la economía a nivel general, evaluó que "se está poniendo de pie, sin lugar a dudas"."Hay sectores que están incluso mejor que antes de la pandemia", destacó el funcionario, aunque admitió: "Hay otros sectores que son los más afectados por la pandemia, como el turismo y la gastronomía, que están comenzando a repuntar"."Cuando digo que la economía se está poniendo de pie, que se está recuperando no estoy diciendo que todo esté genial ni mucho menos. Estamos saliendo de esta doble crisis tan fuerte que nos toca administrar: la crisis previa a la pandemia que empezó en 2018 y la generada por el covid en todo el mundo", aclaró.