Empresario textil: “Hay sectores que ya trabajan al máximo de su capacidad”

El presidente de la Unión Industrial de Catamarca, Carlos Muia, compró el 45% del paquete accionario de Santista Argentina, ex Grandes Fábricas Argentinas (GRAFA), y viene aumentando los niveles de producción.



Santista es una empresa textil que produce 2.200.000 metros de telas al mes, de los cuales 1.200.000 metros son tela de índigo para jeans, y el resto es para ropa de trabajo.



La planta industrial se encuentra en la localidad de Aguas Blancas, dentro del municipio catamarqueño de Famaillá.



Muia, quien se radicó en Catamarca hace casi 40 años y fundó la textil Confecat S.A. convirtiéndola en el mayor empleador privado de la provincia, explicó que comprar Santista Argentina en un contexto poco favorable fue la operación "más importante" de su vida.



"Habitualmente compramos casi 200 kilómetros de tela a Santista, que es uno de nuestros proveedores más importantes en la parte textil", destacó.



Explicó que integrarse con el proveedor más importante "siempre fue un anhelo, una visión y un objetivo que pudimos conseguir".



"Hay sectores industriales en los cuales se nota la recuperación, quizás porque hay un comercio exterior administrado, no está entrando cualquier cosa, sino que están entrando insumos básicos para la industria nacional, entonces eso hace que la capacidad instalada local se potencie", señaló en declaraciones periodísticas.



Destacó la necesidad de trabajar en un nuevo régimen de contrato de trabajo para potenciar la capacidad de los empresarios de dar empleo.

"Tenemos que instalar el tema de la contratación del personal, no podemos seguir con un régimen de contrato de trabajo de hace 50 años, tenemos que ir a regímenes de contrato de trabajo muchos más modernos", señaló.



Pidió "liberar la potencialidad de los empresarios para contratar personal y no cargarle la mochila de que una vez que contrata no puede despedir, y si despide tiene que pagar doble indemnización, y afrontar juicios".



NA