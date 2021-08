Guzmán afirmó que la economía argentina crecerá 8 por ciento este año

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que la economía argentina crecerá 8% en 2021, con lo que el Gobierno corrigió al alza la proyección prevista originalmente en 7%. "La situación macroeconómica argentina se está volviendo mes a mes cada vez más robusta", afirmó el titular del Palacio de Hacienda al exponer en el cierre del Council of the America.



El titular del Palacio de Hacienda comenzó su exposición afirmando que “la Argentina está viviendo un proceso sólido de recuperación económica, también con características heterogéneas, pero con una clara proyección de crecimiento vigoroso para lo que es el año 2021”.



Remarcó que esta recuperación económica “es el resultado de políticas económicas concretas en la cual el Estado ha tenido un rol muy activo”.



Martín Guzmán destacó también el crecimiento de la inversión que aumentó en el primer trimestre del presente año 6,1% sin estacionalidad con respecto al último trimestre del año 2020 y 38,4% fue la variación interanual en términos reales.



Con relación al frente externo dijo que “observamos más robustez” y precisó que las reservas internacionales han crecido en lo que va del año aproximadamente 7.500 millones de dólares, de las cuales unos 4.300 millones de dólares responden al aporte de los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional. Consideró que esta mayor disposición de activos “sumado a la reestructuración de la deuda con acreedores privados que significó un alivio importante para el frente externo, da una mayor resiliencia en este frente”.



También calificó de “positiva” a la dinámica en el frente comercial. En el mes de julio, las exportaciones alcanzaron 7.250 millones de dólares, que es el mayor nivel desde junio del año 2013.



Otro aspecto que destacó el ministro es la creación de empleo. Los puestos registrados a mayo crecieron registrado 1,6% en términos interanuales.



El ministro afirmó que “Hay una política de protección social muy activa para lidiar con lo que ha sido una situación muy dura de la crisis macroeconómica” pero reconoció que “hay un desafío muy importante en términos de atacar los problemas sociales que más acucian a nuestra sociedad, incluyendo el problema de pobreza, de la desigualdad, y en particular, de la pobreza en nuestra población joven”.



En el plano fiscal sostuvo que “estamos observando una dinámica fiscal que consideramos consistente con lo que fue el planeamiento sobre la base de nuestra Ley de Presupuesto para el año 2021”. Afirmó que “la política fiscal tiene como primer precepto que el Estado juega un rol central en propiciar la recuperación económica”. Y yendo a los números, precisó que en los primeros siete meses del año el déficit primario fue del 0,7% del Producto.



Con relación a las negociaciones con el Fondo Monetaria Internacional, Guzmán dijo que “hubo una responsabilidad compartida en lo que fue el endeudamiento récord” y reiteró que “se busca resolver este problema sobre la base de una negociación y sobre la base de condiciones que la Argentina pueda sostener”.